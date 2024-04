On je naš poznati kvizaš, otac sportskog prvaka i glazbenik koji je svirao s najvećim imenima domaće scene, a posebno pamti urnebesnu situaciju sa Željkom Bebekom!

Miroslav Barbir, kojeg smo gledali u kvizu "Joker", ispričao nam je neke detalje iz svojeg itekako zanimljivog života.

Natjecatelj zadnje epizode ovog tjedna kviza Nove TV "Joker", Miroslav Barbir iskusni je kvizaš kojeg smo imali priliku gledati i u svim drugim televizijskim kvizovima, gdje je uvijek osvajao i novce.

No, ovaj put sreća nije bila na njegovoj strani i prvi put je otišao kući praznih džepova, ali kaže i kako ga to neće poljuljati.

"Svaki format ima neka svoja pravila, u svakom kvizu je i sreća, osim znanja, bitan faktor. Ne toliko je li neko pitanje znate ili ne, nego kada ga znate, a kada ne znate. Pogotovo u ovom formatu kviza, dakle bitan je trenutak kad neki odgovori krivo date", objasnio nam je Barbir, koji inače radi kao radijski voditelj i urednik, a osim u kvizaškim, dobro je poznat i u glazbenim krugovima.

Kao klavijaturist je godinama pratio najpoznatija imena domaće glazbene scene, a bio je i član Parnog valjka u drugoj polovici 80-ih, pa nas je zanimalo i kako je bilo raditi s velikim Akijem Rahimovskim te po čemu ga najviše pamti.

"Kako ga se može pamtiti, to je bio vrhunski čovjek, vrhunski pjevač, dobričina, odličan kuhar", prisjetio se, a evo i što je još imao za reći o Akijevim kuharskim sposobnostima, koje su javnosti manje poznate: "Njegovo kuhanje je bilo užitak, a uglavnom je spremao makedonsku kuhinju."

"S njim je uvijek bilo zabavno", istaknuo je Miroslav kojeg je jako pogodila Akijeva iznenadna smrt u siječnju 2022. godine.

"Šok, teški šok", komentirao je.

Tijekom svoje glazbene karijere doživio je i brojne anegdote, a posebno u posebnom sjećanju mu je ostala jedna sa Željkom Bebekom i Duškom Lokinom.

''Hrvatski klub iz Helsingborga u Švedskoj 1998. me angažirao kao one man bend za nastup na Valentinovo. Igrom slučaja, u zrakoplovu za Kopenhagen bili su i Željko Bebek i Duško Lokin koji su imali zakazane nastupe u Göteborgu. Kad smo sletjeli u Kopenhagen, mene je na aerodromu čekala limuzina, dok su oni za Švedsku trebali nastaviti vlakom", prisjetio se Barbir, koji je Bebeka i Lokina tada poštedio putovanja vlakom i poveo ih je sa sobom u limuzini. S Bebekom je dotad i već nekoliko put nastupao u Njemačkoj, pa su se dobro poznavali.

Prisjetio se i još jedne anegdote s našim drugim poznatim glazbenim imenima.

"Bio sam u Rusiji, tadašnjem Sovjetskom Savezu, na turneji sa Zdenkom Kovačiček, Mirkom Cetinskim i Juricom Pađenom. Pa smo letjeli avionom među neboderima Moskve, jer je bio takav prilaz aerodromu, no mi to nismo znali i smrznuli smo se svi u avionu jer smo mislili da nešto nije u redu", ispričao nam je. Trenutno nije glazbeno aktivan, no istaknuo je da, uz posao na radiju, organizira pub kvizove u Zagrebu i Svetoj Nedelji.

Na kraju nam se pohvalio još jednom zanimljivom činjenicom iz svojeg života.

"Moj sin je inače Đani Barbir, prvaka FNC-a", rekao je ponosni otac, a kako izgleda njegov sin, pogledajte u našoj galeriji.

