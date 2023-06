Omiljena zvijezda "Prijatelja" bila je zamijenjena bez znanja gledatelja, desetljećima nitko nije primijetio da to nije prava Rachel!

Prije nekoliko godina jedan veliki obožavatelj kultne serije "Prijatelji" uočio je kako je lik Rachel zamijenjen u jednoj od epizoda, a sada su se pojavili detalji oko toga.

U popularnoj seriji "Prijatelji" koju obožavaju mnoge generacije u jednoj epizodi zamijenjen je lik Rachel Green, a zanimljivo je kako to desetljećima nitko nije primijetio.

U 15 epizodi, devete sezone pod nazivom "The One With The Mugging", Jennifer Aniston je zamijenjena - bez znanja obožavatelja.

Jedan oštooki obožavatelj uočio je to dok je pozorno gledao seriju koja prati živote šest nesmotrenih odraslih ljudi koji žive na Manhattanu.

Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courtney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) i Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) šest je dvadesetogodišnjaka koji žive u New Yorku.

Budući da brojka obožavatelja ove serije neprestano raste, mnogi priželjkuju novu sezonu.

Jordan D’Amico, veliki je obožavatelj serije koji je uočio pogrešku nakon što je serija već završila, a o svom je otkriću pisao na Twitteru profilu.

You can't fool a #Friends fanatic. Why is this not-Rachel standing in for Rachel in this ep? https://t.co/7U8K9VAhl4 pic.twitter.com/drO44q9qax — Decider (@decider) November 12, 2015

Na isječku iz serije možete primijetiti kako osoba ne samo da je zamijenjena, već ne nosi ni istu odjeću kakvu bi nosila Rachel.

A ovo navodno nije prvi put, s epizodom iz devete sezone serije - "The One with the Sharks" da Rachel nakratko zamijeni netko drugi u sredini scene.

