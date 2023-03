Pogledajte zašto je Miroslav Ilić u emisiji širio noge, iznenadio je gledatelje i sve prisutne: "Gdje god imam priliku, ja to radim"

Miroslav Ilić je tijekom gostovanja u emisiji na Pink televiziji potezom iznenadio voditeljice i gledatelje.

Pjevač narodne glazbe Miroslav Ilić (72) gostovao je u Pinkovoj emisiji "Premijera vikend specijal" gdje je pokazao koliko je fleksibilan.

"I dan-danas mi dan počinje tjelovježbom. Sklekovi, trbušnjaci i trčim. Svaki dan mi tako počne. To mi je ostalo iz gimnazijskih dana. Ima i genetike. Svaki dan mi počinje vježbama. Moja žena sada sigurno gleda, ona je jedna opasnica, nije Penelopa koja me čeka da dođem kući. Čeka me da mi kaže: 'Ovo ti nije trebalo, ovo si mogao ovako, ovo si mogao onako...'", kazao je pjevač pa je podigao noge u zrak i raširio ih, a voditeljice su ga iznenađeno gledale.

"Ja sport obožavam. Gdje god imam priliku, ja radim vježbe. To čeliči i tijelo i karakter", istaknuo je Miroslav, a snimka njegova istezanja u emisiji postala je viralni hit.

I dok se danas ponosi svojim zdravim načinom života, Ilić je na vrhuncu karijere imao problema s alkoholom, zbog čega je najviše patio njegov privatni život bio je na rubu razvoda od supruge Gordane.

Ipak, brak su uspjeli spasiti, a pjevačev skladni obiteljski život u zadnje vrijeme potresali su medijski napisi o izvanbračnom sinu kojeg je dobio s Mirjanom Antonović, poznatijom kao "crna žena" iz istoimene pjesme Kiće Slabinca, i kojeg je morao priznati kao svog nakon što je izgubio dugogodišnji sudski spor.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović snimljena u izlasku bez supruga Jakova, a pogledajte tko joj je šaputao na uho!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Iznenadit ćete se kad vidite kako danas izgleda Manny iz "Moderne obitelji", više nema ni traga preslatkom dječaku!