Srpska folk-zvijezda dugo je živjela kao podstanarka, a danas se hvali domom iz snova, evo koja joj je prostorija najdraža za poziranje!

Milica Pavlović danas živi u najpoželjnijem dijelu Beogradu u kojem je kupila luksuzni stan nakon što je živjela kao podstanarka.

Poznata srpska pjevačica Milica Pavlović dugi je niz godina živjela u podstanarskom stanu i to nije krila, no danas boravi u svom domu iz snova i to na jednoj od najpoželjnijih beogradskih lokacija.

Pogledaj i ovo Bombastična! Srpska folk zvijezda užarila je Instagram novom objavom, a jedan od bogatih atributa posebno je privukao pažnju

Prema pisanju portala nportal.rs Milica stanuje u naselju West 65 u Novom Beogradu, a svoj je stan od 90 kvadrata platila oko 320 tisuća eura. Kako izgleda može se vidjeti na njezinom profilu na Instagramu, a navodno su ga uređivali stručnjaci. U stanu prevladava bež i smeđa boja, a pažnju privlači prostrana kuhinja u kojoj Milica voli pozirati u seksi pozama, hodnik s ormarom na kojem su velika ogledala te dnevni boravak.

Milica je nedavno kao gošća nastupila na koncertu Saše Matića u Areni Zagreb, a pjevač je tada podsjetio kako joj je on bio mentor u regionalnoj emisiji "Zvezde Granda". Nakon toga se na društvenim mrežama pojavio video Miličinog nastupa na audiciji iz 2003. godine. Njezini obožavatelji nisu je mogli odmah prepoznati jer je na videu prikazana kao djevojčica kratke crne kose, a žiri je oduševila izvedbom pjesme "Ne da meni Nana" koju u orginalnoj izvedbi pjevaju Jelena Karleuša, Goca Trzan i Zorana.

Nakon toga prijavila se na "Zvezde Granda" gdje je svojim zanimljivim stavom i komentarom kojeg je uputila Saši Popoviću postala glavna tema.

"Ja sam mislila da je ovdje sve namješteno i da nemam šanse da prođem", izjavila je tada Pavlović kako prenosi regionalni portal Azra.ba.

Danas slovi kao jedna od najuspješnijih regionalnih pjevačica, a na Instagram profilu prati je čak 856 tisuća ljudi. Nedavno je snimila novi album, a pjesme "Šećeru" i "Provjereno" izazvale su najviše interesa publike.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Rodila Blanka Vlašić: Sinčić je stigao na njezin 39. rođendan, a poznato je i kako se zove!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kontroverzna srpska starleta bori se za život, nakon teške prometne nesreće hitno je prebačena na operaciju u Hrvatsku