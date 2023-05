Legendarni bračni par Barišić stigli su u Liverpool podržati Let 3 nakon mukotrpnog puta: "Stopirali smo, zakasnili..."

Mijat i Marica Barišić zajedno imaju nešto manje od 150 godina, a pravi su avanturisti što dokazuje i njihov hrabri odlazak s Vira u Liverpool.

Virski Barišići nisu se nimalo dvoumili oko svog plana da podrže članove grupe Let 3 u Liverpoolu na Eurosongu pa su se tako zaputili s Vira i stigli do konačnog odredišta.

Za Index.hr otkrili su i kakav im je put bio te na koje su sve prepreke naišli.

"Stopirali smo od Vira do Zagreba. Jedan stariji gospodin vozio nas je po Zagrebu pa je malo zalutao. Zakasnili smo na let pa smo se vratili u Vir i stopirali do Zadra. Onda smo iz Zadra išli na avion za London i onda smo iz Londona došli do Liverpoola", rekla je Marica.

Njihov plan je biti na Eurosongu i navijati za dečke iz Leta 3, no u problemu su jer nemaju ulaznice.

"Netko će nam srediti ulaznice, uvjerena sam. Jako ćemo navijati Mama ŠČ!. Znam sve stihove".

Cijeli razgovor možete pogledati OVDJE.

Iako nemaju smještaj - razmišljaju pozitivno oko svega i ne brinu se. Uvjereni su kako će osigurati apsolutno sve što im je potrebno.

I Marica je bila u pravu, nakon što se proširila u javnosti vijest da su bez ulaznica - uspjeli su ih nabaviti te će sada bračni par definitivno moći podržati dečke iz Leta 3.

Podsjetimo, za put su se već ranije pripremili.

Naime, dobili su bili velike i dizajnirane ruksake s prepoznatljivim oznakama I love Vir i Mama ŠČ, isto takve majice, a ruksak su napunili uspomenama iz mladosti: fotografijama sa stopiranja i Jaggerovim potpisom.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledala proba Leta 3 dan uoči nastupa na Eurosongu, došlo je i do nezgode!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Zna se tko je jezivi lik primijećen na kraljevskoj krunidbi, a koji je utjerao strah u kosti onima koji su ga uočili!