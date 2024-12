Crnogorskim predstavnicima prijeti diskvalifikacija s Eurosonga? O svemu su se i sami oglasili: ''Odjednom je problem što smo negdje...''

Na "Montesongu" Crnogorci su odlučili da će ih u Baselu na Eurosongu predstavljati grupa NeonoeN, no sada im prijeti diskvalifikacija.

Prije svega nekoliko dana Crnogorci su odabrali svog predstavnika za Eurosong 2025. godine, no prema najnovijim informacijama, neće ga vidjeti.

Grupa NeonoeN trebala se predstaviti s pjesmom ''Clickbait'', no, nekoliko dana nakon pobjede na natjecanju, pojavio se problem.

RTCG i Udruženje estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore provjeravaju autentičnost snimke koja navodno sugerira da su pobjednici ovogodišnjeg festivala pjesmu izveli na prošlogodišnjem Festivalu kulture Zabjelo, javlja Kurir.

''Odluka o potencijalnoj diskvalifikaciji bit će donesena sutra, nakon konzultacija s Europskom radiodifuznom unijom, organizatorom Eurosonga'', napisao je direktor Montesonga, Danijel Alibabić. Snimka spornog nastupa pojavila se na X-u.

O novonastaloj situaciji oglasili su se i iz grupe.

''Do jučer je malo tko uopće znao da postojimo. Pogotovo na našim live nastupima gdje smo svirali autorsku glazbu uglavnom za uski krug ljudi u gotovo praznim prostorima. Odjednom je problem što smo negdje, negdje pred 20 zainteresiranih, odsvirali dio pjesme u nastajanju, u jednoj od radnih verzija. Zaista se pitamo je li se itko iz publike uopće sjetio to čuti, a pogotovo je li zbog toga, gotovo dvije godine kasnije, odlučio glasati za nas na Montesong festivalu??? To je Rock 'n' roll. No, kao što smo rekli od početka - cilj nam je zapravo svirati glazbu koju stvaramo i širiti mogućnost njenog plasmana...'', počeli su u objavi.

''Pjesmu je javnost čula u trenutku kada su najavljene ostale pjesme koje sudjeluju na ovogodišnjem Montesongu. Da nije pobijedila, o ovome se ne bi pričalo, kao što se o tome nije pričalo cijelo vrijeme otkako je pjesma službeno dostupna javnosti. Kakva god da bude odluka o našoj pobjedi, mi ćemo je poštovati i dostojno predstavljati Crnu Goru ili poželjeti sreću onome ko nas eventualno bude predstavljao na Euroviziji'', zaključili su u objavi.

Kako zvuči pjesma s kojom su pobijedili na natjecanju, poslušajte OVDJE.

