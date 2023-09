Meghan Markle i princ Harry ponio je navijački duh, fotografi ih uhvatili vesele i sa zanimljivim detaljima u rukama!

Meghan Markle i princ Harry snimljeni su kako ispijaju pive na utakmici odbojke u Njemačkoj, a čini se kako ih navijački duh skroz ponio.

Meghan Markle i princ Harry skroz su se uživjeli u duh Invictus igara, a čini se kako su posebno uživali i u ispijanju piva dok su dobro raspoloženi navijali u finalu odbojke.

Svoje su pive pijuckali tijekom cijele utakmice, a fotografi su ih snimili potpuno opuštene i prirodne, što je u posljednje vrijeme prava rijetkost.

Naime, posljednjih tjedana kružile su priče o problemima u njihovu braku, a čak je bilo rečeno da se Meghan svom suprugu neće pridružiti u Njemačkoj gdje su se Invictus igre održavale, međutim pojavila se s nekoliko dana kašnjenja.

Tamo su snimljeni i kako izmjenjuju nježnosti i poljupce, no prema riječima stručnjaka i autora knjige "Revenge: Meghan and Harry and the war between the Windsors" Toma Bowera, istina njihovog odnosa daleko je od idile kakvu se trude prikazati svijetu.

"Mislim da Harry ne može to više ništa podnijeti i da je Meghan previše proračunata i tvrdoglava. Htjela bi imati vlastitu karijeru, ali problem je pitanje, kakvu točnu karijeru?", izjavio je Tom u intervju za magazin Woman.

Meghan je u Njemačkoj inače dočekana s velikim uzbuđenjem, publika je skočila na noge kako bi joj klicali i pljeskali kada se pojavila u dvorani gdje se natjecanje održava, a ona je izgledala zatečena oduševljenom dobrodošlicom prije nego je zauzela svoje mjesto u Merkur Spiel-Areni. Ležerno odjevena crnu majicu, bijele kratke hlače i bijeli džemper, 42-godišnja Meghan pozdravljala je publiku te grlila navijače koji su sjedili u njezinoj blizini.

Harry, koji je dan ranije snimio brojne selfije s obožavateljima, odlučio je ostati u pozadini jer se većina ljudi sada željela fotografirati s Meghan koja se svima ispričala zbog kašnjenja, odnosno što je propustila svečanost otvaranja natjecanja koje je i ove godine bilo popraćeno s velikim interesom javnosti.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Raskošne je grudi malo sakrila, ali je pokazala sve ostalo, neukusni prizori nikoga nisu ostavili ravnodušnim!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Jednu od najljepših žena zamijenio je 18 godina mlađom plavušom, pogledajte kakvim ga je to fotografijama osvojila!