Hrvat s više od milijun pratitelja na društvenim mrežama otkrio tajnu obožavanog jela na Balkanu: “Svaka čast legendo, sve ti ide od ruke”

Marco Cuccurin poznat je po tome da voli kuhati, a svoje recepte i pripremu rado objavljuje u videima na društvenim mrežama.

Influencer Marco Cuccurin sklon je pripremi domaćih jela, a ovoga puta odlučio je svojim pratiteljima pokazati kako on priprema grah.

Objavio je video u kojem je prokomentirao kako smatra da mi Balkanci jedemo grah po pet dana pa je vrijeme i da ga naučimo pravilno skuhati.

"Evo i tajne kako do domaćeg pravog balkanskog graha", poručio je u opisu.

Prvo noć prije stavi močiti grah u jednu posudu, a idući dan on nabubri. Na ulju prodinsta luk, zatim doda slanine te doda lovorov list i zalije čašom vode. Potom nareže mrkvu, krumpir i papriku to sve doda u lonac, a onda začini vegetom, slatkom paprikom i soli. Zatim doda grah, zalije to sve vrelom vodom iz kuhala te doda žlicu kečapa. Ovo ga je sve nona naučila pa ju je na kraju i pozdravio te joj zahvalio na svemu što čini za njega.

"Ajde da i ja nešto naučim preko ovih videa", napisao mu je u komentaru pjevač Dino Jelusick.

"Svaka čast legendo, sve ti ide od ruke", "Super, vrijedi probati", "Izgleda predobro", "Nikad nisam ovako pripremala, moram probati", samo su neki od komentara.

Marco je inače osim profesionalni kuhar i odličan vizažist, dokazao se i kao vrhunski plesač, a na društvenim mrežama prati ga gotovo milijun ljudi.

U prošloj sezoni ''Plesa sa zvijezdama'' odnio je pobjedu s partnericom Paulom Tonković, a plesom je dokazao da ima nebrojeno puno talenata koje često voli pokazati i na društvenim mrežama.

