Šuput otkrila kako su završile audicije za novu sezonu "Supertalenta", bit će svega: "Uživat ćete!"

Maja Šuput na svom Instagram profilu objavila je video u kojem je otkrila kako je završilo snimanje audicije za novu sezonu showa "Supertalent".

Maja Šuput, Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek vratili su se na svoje pozicije i uloge članova žirija showa "Supertalent", a sada su završile i audicije.

Maja je podijelila video na kojem njih četvero poziraju, a ona u njemu obaviještava svoje pratitelje kako su završili audicije za novu sezonu "Supertalenta".

"Malo smo histerični", ubacila se Martina.

"Uglavnom bilo nam je top i vidjeli smo milijun i jednog kandidata", poručila je Maja, a onda se nadovezao i Fabijan: "Spremni smo za kraj".

Zatim je u opisu ispod objave obznanila svima: "Bilo je zaista ludo i nezaboravno, a vi ćete u emisijama uživati na jesen".

"Izgledate kao neki nestvarni likovi", "Jedva čekamo", "Odlični ste", "Sigurno je bilo naporno", "Baš ste presimpatični", pisali su radoznali i uzbuđeni pratitelji.

Podsjetimo, Maja je na početku audicija otkrila i pokoji dio atmosfere.

"Mi smo po cijele dana na snimanjima za Supertalent, sad je pauza i to vam otprilike izgleda ovako. Ogromna prostorija za šminku, a sad ću vam pokazati što dečki rade i nemaju pojma da ću ući. Dakle, Mešin, Frano, Bilman i Fabijan - tiha misa je kod njih. Znači, oni apsolutno odmaraju nakon ručka. Sada ćemo vidjeti što radi Martina Tomčić. Ok, nakon što sam protjerana od Martine Tomčić, ulazimo u veliki, veliki sektor makeupa gdje ljudi pomno rade svoj posao, kartajući uno. A Grubnić samo nadgleda jel su karte lijepe. Jedine dvije djevojke koje rade, rade moju glavu. To ću imat u emisiji i to rade već tjedan dana i vjerojatno ću ja reći da mi se ne sviđa. Uglavnom, tako to izgleda, idem dalje. A ovo su sve moje kose, da vam otkrijem tajnu!", ispričala je Šuput tada u snimkama.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Predivna žena koju je bilo nemoguće ne primijetiti na plaži, a donji dio badića posebno je privlačio poglede ostalih kupača!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Bivša ljepotica neurednog izgleda i izgubljenog pogleda snimljena kako sjedi uz cestu, njezine nove fotke sve su rastužile