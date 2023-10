Ljubio je brojne ljepotice, ali zbog teških problema nije se uspio skrasiti i zbog jedne žene je u celibatu bio gotovo pola desetljeća!

Ljubavni život Matthewa Perryja nije bio baš ispunjen srećom i nažalost nije uspio u potrazi za osobom s kojom bi se sretan skrasio.

Matthew Perry za razliku od svog lika Chandlera Binga kojeg je utjelovio u "Prijateljima", nije imao pretjerane sreće kod žena, a na njegov ljubavni život uvelike je utjecala njegova ovisnost o alkoholu i opioidima i spriječila ga da pronađe ljubav i s nekim se skrasi prije smrti.

Tijekom godina, zvijezda Prijatelja borila se s višegodišnjom ovisnošću o alkoholu i opioidima, a što je kasnije naštetilo većini njegovih veza.

Prošle godine u ovo vrijeme, bio je viđen u društvu misteriozne brinete, a onda je i priznao kako traži partnericu na čiju će se podršku moći osloniti i s kojom bi izgradio zajednički život. Nikada nije bio u braku, ali je bio zaručen s književnom agenticom Molly Hurwitz, a s kojom je raskinuo 2020. godine i ona je bila njegova posljednja partnerica za koju je javnost znala.

Zaruke su prekinuli nakon samo šest mjeseci kasnije jer on u to vrijeme stvarno nije bio dobro, a što je utjecalo na njihovu vezu.

Mollyn blizak prijatelj je američkom časopisu In Touch rekao: "Nekome ne možeš pomoći samo tako. Nalazi se na stvarno mračnom mjestu i prijatelji se boje da mu se bolest ponovno javila".

Matthew je na vrhuncu svoje glumačke karijere bio romantično povezivan s mnogim glamuroznim zvijezdama Hollywooda, a za neke žene je tvrdio da su s njim bile samo zbog novca, obzirom da je bio jedan od najplaćenijih glumaca na svijetu.

O svojim prošlim vezama i ljubavima, na koje je utjecala njegova ovisnost, progovorio je u memoarima "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" koji su objavljeni u studenom 2022. Objasnio je da je zbog svoje ovisnosti imao samo kratkotrajne veze i da se ni s kim nije mogao predugo skrasiti. U svojoj se knjizi dotaknuo i veze s Juliom Roberts koja je potrajala otprilike godinu dana, od 1995. do 1996. godine i kako je sabotirao njihovu vezu, jer ju htio preduhitriti da ona prekine. Napisao je da se osjećao kao da joj nikada nije mogao biti dovoljan.

"Izlaženje s Julijom Roberts bilo je previše za mene. Stalno sam bio siguran da će prekinuti sa mnom", napisao je u knjizi.

Matthew je imao kratkotrajne romanse sa zvijezdama uključujući glumicu serije Vrisak Neve Campbell, Heather Graham i zvijezdu Baywatcha Yasmine Bleeth. Bio je i u kontroverznoj dvogodišnjoj vezi s 14 godina mlađom studenticom mode Rachel Dunn, a njegova najduža veza bila je sa zvijezdom serije "Mean Girls" Lizzy Caplan, koja je trajala šest godina od 2006. do 2012. Nakon njihovog razlaza, držao se podalje od svjetla pozornosti i navodno je bio u celibatu gotovo pola desetljeća.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Shrvani Perryjevi roditelji jedva smogli snage da dođu do njegova doma, njihovi izrazi lica sve govore

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Desetljećima je lagala koliko stvarno ima godina, a razlog tome je pomalo bizaran: "Konačno sam spremna otkriti ovu tajnu!"