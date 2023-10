Pogledajte što sve može djevojčica od koje je bježao Fabijan, ono što izvodi izgleda i pomalo bolno: "Svaka čast!"

Liberty Barros nosi titulu najfleksibilnije osobe na svijetu i zahvaljujući svojem talentu drži Guinessov rekord.

Mlada Britanka Liberty Barros osvojila je zlatni gumb u trećoj emisiji showa Supertalent, a zahvaljujući svojem talentu drži Guinessov rekord i prava je zvijezda društvenih mreža.

15-godišnja Liberty nosi titulu najfleksibilnije na svijetu, a što i pokazuje na svom profilu na Instagramu na kojem ju prate 224 tisuće ljudi.

"Nisam znao da to možeš", "Ovo je predobro", "Jako si zabavna", "O Bože, ovo me zaboljelo", "Odlična si", "Svaka čast", "Trebala bi glumiti u nekom filmu", neki su od komentara kakve svakodnevno dobiva.

Ova iznadprosječno fleksibilna 15-godišnjakinja svojom točkom izazvala je strahopoštovanje članova žirija, koji su tijekom njezina nastupa čak ustajali i bježali sa svojih mjesta šokiranih izraza lica.

"Ljudi, ma ne", vikala je Maja tijekom njezina nastupa.

"Ne, ona ako ide dolje, ja se mičem", rekla je Martina i pobjegla sa svoje stolice kad je kandidatkinja u šokantnoj pozi krenula prema stolu žirija.

"Di će na mene", prestrašila se Maja dok se Liberty penjala na stol žirija, a kada je počela pljuvati krv, onda je vrišteći pobjegla od nje.

"Odvratno! Jesi li ti luda? Ti si potpuno luda. Ti si najslađe stvorenje ikad nakon što si bila, znaš, stvarno si nas uplašila", bio je prvi Majin komentar nakon viđenog.

"Ovo je bio mali film, možda je trajao samo 2,3 minute, ali za nas je ovo bio horor. Bila si najslađa djevojčica s najodvratnijim nastupom ikad, ali to je kompliment, u redu", rekla je Martina.

"Toliko si vješta, špagu si odradila kao od šale, preludo je", komentirao je Fabijan.

"Sve sam sama naučila, ali u ovoj koreografiji veliku ulogu ima moj tata. Uvijek je tu za mene, jako je kreativan i pomaže mi smisliti koreografije za moje nastupe. On smisli sve te ideje. Da, on je poprilično legendarni tip", objasnila je Liberty.

Iako ih je prestrašila, 15-godišnjakinja je svojim nastupom iskreno oduševila članove žirija, a posebice Fabijana koji joj je dao zlatni gumb.

"Ostvario se moj san", uzbuđeno je komentirala Liberty.

"Ova vrsta plesa spaja velike fleksibilne pokrete i izolacije. Zapravo je sve u disanju. Kad sam bila mlađa, uopće nisam bila fleksibilna", ispričala je Liberty koja se sa 7 godina naglo razboljela. Imala je velikih problema s disanjem, a liječnici nisu znali točnu dijagnozu.

"Nos bi mi se začepio. To mi je utjecalo na uši, koje su me boljele i svrbjele. Zbog toga su me zlostavljali jer sam uvijek šmrcala. Bilo mi je jako teško tada jer ništa nisam mogla učiniti. To je potrajalo do moje desete godine", otkrila je. No, jedan dan dok je Liberty plesala uz Rihanninu pjesmu "Umbrella" od jednog okreta odjednom su nestali problemi s disanjem.

"Tada sam oponašala jedan plesni korak u kojem se nešto sigurno dogodilo jer sam nakon toga mogla normalno disati. Izliječila sam samu sebe plesom", prisjetila se. Ples joj je pomogao u kontroli disanja i malo pomalo počela se baviti fleksibilnim plesom. Nije bila toliko fleksibilna u početku, ali je stalno vježbala i odlučila posvetiti se tome.

"Cijela me obitelj podržava. Tata mi je velika podrška i sa mnom svugdje putuje. Mislim da je tatu nekad strah kad me gleda jer se boji da ne bi nešto pošlo po zlu. U budućnosti bih voljela glumiti u akcijskim filmovima. Možete li zamisliti fleksibilnog Hulka? Ja bih mogla biti fleksibilni Hulk", poručila je Liberty koja voli provoditi vrijeme igrajući nogomet.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pogledajte trenutak kad se Fabijan prepao djevojčice koja je iznenada skočila na stol ispred njega, vidjelo se da mu nije nimalo svejedno!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Pogledajte kako je Marko Livaja izgledao na samom početku karijere, tada ga još nisu krasili ni zaštitni znakovi kojima se danas hvali!