Pogledajte kako Španjolci pjevaju "Mama ŠČ", Let 3 je održao koncert za pamćenje, a imali su i posebnu gošču!

Konstrakta i Let 3 Let 3/Instagram

Let 3 je održao koncert u Madridu o kojem će sigurno pričati još dugo, a družili su se i popularnom Konstraktom.

Naš bend Let 3, koji nas ove godine predstavlja na Eurosongu s pjesmom "Mama ŠČ", održao je koncert u Madridu na kojem su Španjolci i više nego uživali.

Brojna publika je u glas pjevala njihovu hit-pjesmu i čini se da im jezična barijera ne predstavlja baš nikakav problem. Dečki iz benda objavili su video s nastupa na svom profilu na Instagramu i podijelili tako dio odlične atmosfere.

"Madrid, bio si jako seksi", poručili su uz video koji je u kratkom vremenu postao pravit hit.

"Doktori", "Odlično! ŠČ", "Kako je ovo vrh! Naše legende haraju inozemstvom", "Ajde da i mi nešto izvozimo da je šik i drugačije, a ne samo da uvozimo", "Wow", neki su od komentara koje su dobili.

A osim uspješnim nastupom, dečki su se pohvalili i druženjem s pjevačicom Konstraktom koja je prošle godine na Eurosongu predstavljala nam susjednu Srbiju.

"Konstractor", napisali su uz fotografiju na kojoj zajedno poziraju.

"Umjetnica mora uzviknut ŠČ!", "Momenat u povijesti", "Dvije legende", "Momci, rasturili ste sinoć u Madridu", "Najbolji na svijetu", pohvalili su ih obožavatelji.

Uoči koncerta u Madridu Let 3 su dočekali uzbuđeni fanovi koji navijaju za njih, a poruke podrške zaredale su se i u komentarima.

"Miriše na dobro, imam neki dobar predosjećaj", "Opis je sve", "Dečki zakon", "Najveće zvijezde", "Možda se sretnemo", "U boj za narod svoj", poručili su im.

Dečki su nedavno predstavili javnosti i zlatni traktor izrađen baš za njih.

"To je malo nešto čak i više od toga, ovo je neki dorađeni, mama kupila traktora, to je bio mali traktorčić, sad je taj mali traktorčić prerastao u ovaj veliki zlatni traktor, koji se bori protiv svega što ne valja i put je u svijetlu budućnost, zlatnu budućnost, zlatnim traktorom u zlatnu budućnost. To je model Elmagias, 2023, zadnja riječ tehnike i vrisak mode, prekrasan'', objasnili su Zoran Prodanović i Damir Martinović za In Magazin.

