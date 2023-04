Let 3 se javio iz Madrida i pokazao kako su ih tamo dočekali, opis videa sve je nasmijao do suza: "Ovo je sve!"

Let 3 - 1 Let 3/Instagram

Let 3 je na svom službenom profilu na Instagramu objavio video i to uoči nastupa koji pripremaju za tamošnje obožavatelje.

Dečki iz Leta 3 trenutačno se nalaze u Madridu gdje promoviraju svoju pjesmu "Mama ŠČ" s kojom će nas predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu u Liverpoolu, a odakle su poslali i zanimljivu poruku.

"Se*, droga i veliki veliki svjetlosni šou. Madrid, u tebi smo", napisali su uz video koji su podijelili na svom profilu na Instagramu i najavili nastup.

U Madridu su ih dočekali i uzbuđeni fanovi koji navijaju za njih, a poruke podrške zaredale su se i u komentarima.

"Miriše na dobro, imam neki dobar predosjećaj", "Opis je sve", "Dečki zakon", "Najveće zvijezde", "Možda se sretnemo", "U boj za narod svoj", poručili su im.

Dečki su nedavno predstavili javnosti i zlatni traktor izrađen baš za njih.

"To je malo nešto čak i više od toga, ovo je neki dorađeni, mama kupila traktora, to je bio mali traktorčić, sad je taj mali traktorčić prerastao u ovaj veliki zlatni traktor, koji se bori protiv svega što ne valja i put je u svijetlu budućnost, zlatnu budućnost, zlatnim traktorom u zlatnu budućnost. To je model Elmagias, 2023, zadnja riječ tehnike i vrisak mode, prekrasan'', objasnili su Zoran Prodanović i Damir Martinović za In Magazin.

