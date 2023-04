Evo što Mrle i Prlja poručuju onima koji misle da je njihov nastup provokativan: ''Ako mogu ženske mlade stražnjice...''

Ovog puta nije mama, ali je zato Let 3 kupio traktor. Točnije, posebno je izrađen baš za njih i njihovu teleportaciju do Liverpoola jer zlatni traktor kojim idu po pobjedu ne postiže baš neku preveliku brzinu. Zašto, saznala je Sanja Jurković za In magazin, koju su Mrle i Prlja provozali na ovom malom električnom simbolu transhumanizma.

Zlatnim traktorom, simbolično, do prvog mjesta. Ili barem u bolju budućnost, nadaju se Letovci koji su ekipi In magazina ponudili vožnju koja se ne odbija.

A je l' to taj mamin traktor? Mama kupila traktora?

''Je, to je malo nešto čak i više od toga, ovo je neki dorađeni, mama kupila traktora, to je bio mali traktorčić, sad je taj mali traktorčić prerastao u ovaj veliki zlatni traktor, koji se bori protiv svega što ne valja i put je u svijetlu budućnost, zlatnu budućnost, zlatnim traktorom u zlatnu budućnost'', govori Mrle.

I tako je i službeno nastao prvi traktor ŠČ.

''To je model Elmagias, 2023, zadnja riječ tehnike i vrisak mode, prekrasan'', objasnio je Zoran Prodanović.

I uskladili su se s traktorom.

''Pa naravno, moraš poštovati ovakvo oruđe za rad i oružje za ubijanje gluposti koje ovaj traktor je. On je simbol transhumanizma, danas je čovjek došao tehnologijom do tog nivoa da stvarno može iskorijeniti glad i siromaštvo na cijelom svijetu. I puno sretnije živjeti. Ako budemo sretnije živjeli, onda ćemo biti tolerantniji jedni prema drugima'', govori Damir Martinović Mrle.

Čuveni zlatni traktor predstavljen je u Kastvu, a Zoranu je za njegovu izradu trebalo tek 20-ak dana.

''Trebalo mi je nekakvih 20-ak dana, uz moj posao. A karakteristike su da je električni, da je dosta spor, jer je električni'', govori obrtnik Zoran Drnjević.

Koliko bi dana trebalo do Liverpoola da se s njim ide?

''Pa s obzirom da ide koliko netko trči, ne znam ni koliko je kilometara do gore, ali očito dosta. Oni će se teleportirati do gore, pa će se vjerojatno i traktor teleportirati'', govori Zoran.

''On ide 300 milimetara u sekundi. Postiže jednu brzinu, to je isto sada nešto potpuno novo, on postiže brzinu teleportacije'', kaže Mrle.

Dakle, teleportacijom do Liverpoola?

''Teleportacijom do Liverpoola. I to će se također desiti ovdje u Kastvu neposredno pred naš odlazak u Liverpool'', dodao je Mrle.

''Tu kad odlijepimo od zemlje, kad uđemo u te crvotočine, onda je on brži nego itko ikad igdje. Ja jedva čekam da vidim kakav je to svijet unutar teleportacije, to pretpostavljam da je isto neka crvotočina'', dodao je Prlja.

Varšavu su osvojili svojom Mamom ŠČ, a onda je došao pravi test na ipak nešto drugačijem govornom području – onom izraelskom.

''To znači onda da to nije stvar jezika nego je dobra pjesma, koju očito svi vole, odlična je ta naša energija, tako nam bar ljudi govore, da je to nevjerojatna eksplozija'', kaže Mrle.

''Ostvaren je taj neki cilj koji zapravo nismo ni imali, a cilj je da naša poruka ljubavi, sreće i svega drugoga, i da nas čim veći broj ljudi doživi i upozna, je uspjela'', govori Prlja.

Osim, dakako, dobre pjesme i, u najmanju ruku, zanimljivog nastupa. U tome im je svakako pomogao i njihov doista upečatljiv modni odabir.

''Idemo iz kostima u kostim. Čak su žene malo ljubomorne na nas i na naše kostime, pitaju otkud vam toliko kostima? A vidi što mi radimo…

I tako svatko ima po par varijanti sakoa, tj. jakne, hlača, majica…

Dva outfita u jednom. Hop, ćop i evo me, kao nov, novi čovjek'', govori Mrle.

A za sve one koji njihov nastup smatraju provokativnim, Letovci, u svojem stilu, poručuju kako na Eurosongu ne bi trebalo biti mjesta diskriminaciji.

''Apsolutno me smeta i zalažem se za ravnopravnost, ako mogu ženske mlade stražnjice, onda mogu i muške stare, jer sve ostalo je licemjerje.'', kaže Mrle.

''Dok nema guzice, nema ni komentara, znači da je guzica bitna stvar jer onda mozak proradi, zbog guzice radi mozak, pa eto guzica, pa ljudi onda neka komentiraju'', zaključio je Mrle.

