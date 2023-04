Pamtimo ga kao slatkog dječaka iz kultnog filma, a njegova neuredna i zapuštena pojava danas sve rastužuje

Edward Furlong proslavio u filmu "Terminator 2", a danas pažnju javnosti plijeni svojom tužnom životnom pričom i rijetko se pojavljuje.

Američki glumac i zvijezda kultnog filma "Terminator 2" Edward Furlong, snimljen je nakon dugo vremena i to kada je izlazio iz svog stana u Los Angelesu, nakon što je glumica iz popularne serije Dawson's Creek i njegova bivša djevojka Monica Keena provela noć u njemu.

Monica je prije više od deset godina podnijela nalog za zabranu prilaska oca njezina djeteta, no izgleda kako se par ponovno ujedinio nakon niza turbulentnih godina. Par danas izgleda neprepoznatljivo, a sudeći prema fotografijama ne mare previše za fizički izgled.

Njihove najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Edward koji se proslavio 1991. godine nakon što je glumio uz Arnolda Schwarzeneggera u dobi od samo 13 godina, izgledao je raščupano i zapušteno. On je 2013. godine dobio zabranu prilaska Monici nakon višestrukih optužbi za obiteljsko nasilje, što mu je stvorilo probleme pri pokušaju dobivanja filmskih uloga posljednjih godina.

No čini se da su u dobrim odnosima nakon što je Monica viđena kako ulazi u njegov stan koji je napustila tek sljedeći dan u istoj odjeći u kojoj je i došla, prenosi Daily Mail.

Nakon uspješne dječje glumačke karijere koja je uključivala i glavnu ulogu u filmu "Generacija X" nominiranom za Oscara, Edward je upao u ovisnost o metamfetaminu i heroinu koja ga je dovela i do brojnih uhićenja. Kliniku za odvikavanje posjetio je prvi put 2000. godine, a godinu dana kasnije u dobi od 23 godine, hospitaliziran je zbog sumnje na predoziranje drogom dok je gradio reputaciju holivudskog partijanera. Uslijedile su godine neugodnih uhićenja, uključujući i jedan bizaran incident kada je pokušao osloboditi jastoge iz izloga trgovine.

Godine borbe s ovisnošću trajale su do rođenja njegova sina 2006., dok je njegova karijera nastavila ići nizbrdo unatoč tome što je prethodno radio s ikonama poput Meryl Streep i Liama ​​Neesona. Trogodišnji brak s glumicom Rachael Bellom završio je 2009. godine, nakon čega je dobio zabranu prilaska nakon što ju je navodno udario u lice u bijesu, dok je bio pod utjecajem opijata. Zajedno su dobili sina Ethana kojeg je on viđao sve dok ga Rachel nije odlučila testirati na droge. Otad je sina mogao viđati samo uz nadzor jer su mu u krvi pronašli tragove droge. Njegova sljedeća veza bila je s Monicom i njome je punio naslovnice medija, nakon što je više puta bio uhićen zbog navodnog obiteljskog nasilja.

Godine zlouporabe metamfetamina pokvarile su mu zube, a njegove sablasne fotografije izazvale su zabrinutost brojnih obožavatelja. No nakon desetljeća borbe s ovisnosti glumac je nedavno odlučio preokrenuti svoj život i uspio se vratiti glumi.

"Sjajan je osjećaj vratiti se na set i biti trijezan. I drugi su trijezni, što je čudno jer ako nisi trijezan, ne družiš se s drugim trijeznim ljudima. Bilo je cool", izjavio je za Daily Mail.

Unatoč tome što su mu zubi istrunuli zbog godina zlouporabe teških droga, Edward je priznao da mu je trebalo neko vrijeme da pristane na izradu novih.

"Čudno mi zvuči pričati o zubima jer ne živim i ne dišem onako kako izgledam, ali svaki put kad bih se pogledao u ogledalo, samo bi me iznerviralo kao podsjetnik na ono što sam radila svih tih godina. Lijepo je dobiti drugu priliku. Bilo je to jednostavno, jako mi je drago što sam to učinio", zaključio je.

Na svom profilu na Instagramu objavio je fotografije s premijere svog najnovijeg filma, horora "Forest Hills" kako bi obilježio povratak na posao.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Oglasio se dečko Nore iz "Survivora", evo što nam je rekao o njihovu bolnom gubitku koji ih je shrvao prije godinu dana

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako izgleda stan Vlahe Arbulića i Tatjane Dragović, pažnju kradu luksuzni detalji!