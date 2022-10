Edward Furlong proslavio se ulogom simpatičnog dječaka u ''Terminatoru'', a potom je zbog ovisnosti i slave skrenuo s puta.

Edwarda Furlonga mnogi će na najnovijim fotografijama neće prepoznati sve dok ne vide tko je sada zapušteni 45-godišnji muškarac kojemu je život pošao u potpuno krivome smislu.

Furlong se proslavio ulogom u filmu ''Terminator'' s Arnoldom Schwarzeneggerom, ali ga je slava nakon filma odvela u lošem smjeru. Sa samo 15 godina upoznao je svoju djevojku, učiteljicu glume Jacqueline Domac koja je od njega bila starija 14 godina. S vremenom je ona postala i njegova menadžerica, a zbog nje se i posvađao s obitelji te su završili na sudu.

Edward je Jacqueline i zaprosio, ali njoj posao menadžerice baš i nije išao te su se razišli, a ona ga je nakon toga tužila da joj nije dao novac koji je zaradila dok su bili skupa. Kasnije je tvrdila i da ju je fizički zlostavljao, a on se predao drogi i alkoholu koji ga je lagano počeo uništavati.

Nakon Domac, utjehu je pronašao u Rachel Bellom s kojom je 2006. godine i stao pred oltar. Tri godine kasnije, ona je zatražila razvod jer se više nije mogla nositi s njegovom ovisnošću. Zajedno su dobili sina Ethana kojeg je on viđao sve dok ga Rachel nije odlučila testirati na droge. Otad je sina mogao viđati samo uz nadzor jer su mu u krvi pronašli tragove droge.

Njegova karijera ponovno je krenula uzlaznom putanjom 1997. godine zahvaljujući filmu "American History X", u kojem je glumio s Edwardom Nortonom, a uloga mladića s poteškoćama donijela mu je nekoliko nominacija za filmske nagrade.

Uspješan mu je bio i film "Detroit Rock City", u kojemu je glumio uz Natashu Lyonne, s kojom je navodno bio u vezi, a koju publika zna iz serije "Orange Is The New Black".

Ipak, nakon toga je ponovno sve stalo, a zbog ovisnosti nije dobio ni ulogu u novim nastavcima "Terminatora". Pred sudom je priznao kako je doživio potpuni bankrot, a završio je i u zatvoru.

Mnogi kolege s kojima je radio slažu se kako glumac ima veliki talent, a prije tri godine radio je na filmu "Terminator: Dark Fate". Angažman mu je trajao samo jedan dan, a kritika je o tom filmu imala podijeljena mišljenja.

Skandali i problemi s opijatima s kojima se susreo već tijekom 90-ih godina učinili su svoje i ostavili trag na glumčevu tijelu i licu. Dugo se nije pojavljivao u javnosti i povukao se daleko od glamuroznog Hollywooda, a kada se i pojavi u pred kamerama, može ga se vidjeti jedino u totalno zapuštenom i neurednom izdanju.

