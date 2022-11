Nakon 25 godina otkriveno zašto je DiCaprio umalo ostao bez uloge života, jedan potez skupo ga je koštao!

Redatelj James Cameron otkrio je zašto je Leonardo DiCaprio umalo ostao bez filmske uloge koja mu je obilježila život.

Leonardo DiCaprio je u kultnom filmu "Titanic" ostvario ulogu koja mu je obilježila život, no sada je otkriveno kako mu je umalo izmakla te da mu je redatelj James Cameron htio pokazao vrata kada je došao na audiciju.

Pogledaj i ovo Svi su se pitali! Napokon razriješen veliki misterij Titanica!

James je te detalje otkrio u intervjuu za GQ rekavši da je zamolio Leonarda da dođe na audiciji kako bi testirao i vidio postoji li kemija između njega i Kate Winslet koja je već bila dobila ulogu Rose. Otkrio je pritom kako je glumac zapravo mislio da je samo došao upoznati Kate, ali kada je saznao da će čitati scenarij s njom, odgovorio je: "Misliš, da čitam? Oh, ja ne čitam".

Jamesu je takav stav zasmetao pa mu je rekao da može čitati ili ostati bez šanse za ulogu. Leonardo je nakon toga nevoljko pristao na to i da je atmosfera bila jako neugodna i ponašao se poput dive, sve dok James nije viknuo "akcija". On se potom odmah pretvorio u Jacka i u tom je trenutku znao da će Leonardo osvojiti cijeli svijet. To se pokazalo točnim i uloga Jacka je Leonarda lansirala u svijet uspješnih filmova u kojem je uspješan i 25 godina kasnije.

Leonardo se ovih dana našao u središtu pažnje i zbog detalja iz privatnog života i to nakon što su šuškanja da ponovno ljubi postala sve glasnija. Njegovo je srce navodno osvojila manekenka Gigi Hadid s kojom je viđen u nekoliko navrata, posljednji put ispred jednog restorana u New Yorku.

48-godišnji oskarovac i 27-godišnja Gigi snimljen dok se on bezuspješno pokušao sakriti ispod tamne šilterice i maske za lice, a ona se skrivala ispod šala, ali paparazzi su ih na vrijeme uočili. To im je bio prvi izlazak u javnost nakon što su viđeni kako se zajedno druže na zabavi povodom Noći vještica na koju su stigli s Giginom sestrom Bellom, prijateljicom Irinom Shayk i trgovcem umjetnina Hellyjem Nahmadom.

Iako je poznato da DiCaprio voli manekenke, zanimljivo je da je Gigi starija od djevojaka s kojima je dosad izlazio jer je poznato da nijedna od njegovih bivših nije bila starija od 25 godina.

Također, ako su glasine o njihovoj vezi točne, ovo će biti prvi put da izlazi sa ženom koja ima dijete. Gigi je majka djevojčice Khai, koju je dobila s bivšim dečkom, pjevačem Zaynom Malikom, s kojim je prekinula krajem prošle godine.

