Kraljevski stručnjak ispričao dosad nepoznate detalje o nesreći u kojoj je poginula princeza Diana: ''Grozni događaji su mi i sad na pameti''

Kraljevski stručnjak Charles Rae progovorio je o nepoznatim detaljima kobne nesreće u kojoj je preminula princeza Diana.

Protekli tjedan obilježena je 27. godišnjica od prometne nesreće u Parizu u kojoj je poginula princeza Diana. Voljena princeza oplakuje se i gotovo tri desetljeća nakon preranog odlaska, no čak i tako dugačko vremensko razdoblje uvijek otkriva neke nove detalje.

Kako je otkrio kraljevski stručnjak i autor knjige "Diana: The People's Princess - A Personal Tribute in Words and Pictures" Charles Rae, boravio je s njom i Dodijem al Fayedom na jahti u St. Tropezu netom prije njihove pogibije, a kada je dobio poziv o prometnoj nesreći, ista mu je bila opisana kroz riječi - manji udarac.

"Tada nisam ni shvaćao da je ovo bila noć koju nikada neću zaboraviti do kraja života, a grozni događaji su mi na pameti čak i sada", ispričao je Rae za Daily Mail, otkrivši kako nije imao odmah sve detalje.

"To je bio prvi od desetaka i desetaka telefonskih poziva te noći koji su rezultirali nespavanjem. Svaki telefonski poziv govorio mi je u svakoj fazi koliko je loše postalo."

Izjavio je kako je kontaktirao svog urednika isti trenutak kada je otkriveno da su poginuli al Fayed i tjelohranitelj Henri Paul. Oko 3:00 sata ujutro prema britanskom vremenu saznao je kako je u pariškoj bolnici preminula i Diana.

