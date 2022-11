Fanovi primijetili zanimljivost kod Keanua Reevesa kad pozira sa ženama, riječ je o još jednoj gesti zbog koje ga hvale

Keanu Reeves dobiva niz komplimenata na račun svojeg ponašanja, bontona i lijepih gesti prema obožavateljima, a jedna stvar posebno je zanimljiva kada su u pitanju fotografiranja sa ženama.

Holivudski glumac Keanu Reeves slovi kao jedan od omiljenih glumaca, i to ne samo zbog svojeg talenta, već i skromne osobnosti i plemenitih gesta kojima je već nekoliko puta oduševio javnost.

No obožavatelji 58-godišnjeg Keanua kod njega su primijetili još nešto zbog čega dobiva same pohvale, a čemu svjedoče fotografije objavljene na društvenim mrežama. Glumac se na njima nalazi u društvu različitih žena, od kolegica pa do obožavateljica, no zapravo nijednu od njih ne dodiruje zbog poštovanja.

Jedan korisnik Twittera sugerirao je da Keanu slijedi pravilo bontona koje je tipično za Južnu Koreju, u kojoj je to znak lijepog ponašanja, a neki su pak zaključili da je možda samo odgojen da bude pristojan.

U jednom od intervjua koji je dao za BBC 2011. godine Keanu je rekao da su maniri jedina engleska osobina koju je naučio od svoje majke, koja dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Bez obzira na razlog zašto to radi, njegovim je obožavateljima to itekako simpatično, a neki su ga prozvali i kraljem punog poštovanja.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Chef Vuki prisjetio se jednog od najljepših dana u životu pa podijelio predivnu fotografiju sa svog vjenčanja!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić zagrijala pratitelje prizorima u seksi rublju, a otkrila je i povod: "Uskoro novi..."