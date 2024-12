Prisustvo legendarnog nogometaša na kraljevskoj večeri u prvom planu, neki smatraju kako je u pitanju plan za nešto više

Fanovi kraljevske obitelji smatraju kako je svojim nedavnim pojavljivanjem na državničkoj večeri organiziranoj povodom dolaska katarskih gostiju, David Beckham istaknuo kandidaturu za viteštvo.

Među gostima svečane večere povodom državničkog posjeta katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija na iznenađenje mnogih bili su David i Victoria Beckham. I dok ljubiteljima nogometa bliskost 49-godišnjeg bivšeg nogometaša i Katara ne bi trebala biti strana, uzimajući u obzir da je Beckham bio ambasador Svjetskog nogometnog prvenstva 2022., održanog u Kataru, mnogi se tek sada uvjeravaju u bliskost s britanskom kraljevskom obitelji.

Fanovi kraljevske obitelji su sigurni kako se Beckham, koji već ima Orden Britanskog Carstva, dodvorava kralju Charlesu i princu Williamu kako bi dobio viteštvo u narednom razdoblju.

Još za vrijeme svoje nogometne karijere, Beckham je uspostavio veze s britanskom kraljevskom obitelji početkom 2000-ih te je često viđen s Williamom i Harryjem zahvaljujući zajedničkim interesima - sportu i humanitarnim inicijativama. Među projektima na kojima su zajedno radili Beckham i William bila je inicijativa "The Football Association's Football For All", koja se bavila promicanjem nogometa i inkluzije za djecu svih socijalnih i ekonomskih pozadina. Beckham je često uključen u rad Wililamove inicijative "The Royal Foundation", a William je često uzvraćao usluge i podupirao Beckhamove projekte.

Iz tog razloga, Beckhamovi su pozvani na vjenčanja Kate Middleton i Williama te Harryja i Meghan Markle. Upravo je Beckham bio među javnim osobama koje su se priklonile britanskoj kraljevskoj obitelji, prekinuvši kontakt s princom Harryjem. Razlozi zašto je Beckham to učinio bili su Harryjevi napadi na vlastitu obitelj te optužbe na račun Victorije o curenju informacija u medije.

Obitelj Windsor imala je povjerenje u Davida Beckhama i za vrijeme organizacije Olimpijskih igara 2012. u Londonu, što nas dovodi do zaključka kako je upravo bivši nogometaš jedan od modernih britanskih ambasadora koji pomaže britanskoj monarhiji u očuvanju imidža u svijetu.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka otvaranja londonskih Olimpijskih igara bila je vožnja Davida Beckhama na brodu Temzom s bakljom u rukama. Video možete pogledati OVDJE.

S kim sve Harry ne komunicira otkako je prohodao s Meghan Markle, pročitajte OVDJE.

