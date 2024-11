S kim sve princ Harry više ne komunicira otkako je napustio Veliku Britaniju? Popis je poprilično velik

Princ Harry komunicira s malim brojem ljudi, a ovo je samo jedan dio najpoznatijih osoba s kojima više nije u kontaktu.

Odbjegli sin britanskog kralja Charlesa, princ Harry već četiri godine boravi s druge strane Atlantskog oceana, u losanđeleskom predgrađu Montecitu. Međutim, još i prije bijega 2020. godine, 40-godišnji vojvoda od Sussexa polako se odmicao od nekadašnjeg društva i članova obitelji, pogotovo otkako je 2017. godine prohodao s tri godine starijom Meghan Markle.

Svakako najveći prekid komunikacije se dogodio između Harryja i njegovog brata i šogorice, princa Williama i Kate Middleton. Britanski prijestolonasljednički par uopće više ne želi ni razgovarati s Harryjem, koji ih je oklevetao u više intervjua i knjizi "Spare", objavljenoj početkom 2023. godine.

William je javno izignorirao svog brata na krunidbi njihovog oca u svibnju 2023. i sprovodu tetka lorda Fellowesa u kolovozu.

S Meghan i Harryjem su nekada bili dobri i Victoria i David Beckham. No nakon što je Harry 2018. godine navodno optužio Victoriju za curenje informacija, David se naljutio i odlučio raskinuti prijateljstvo, formiravši snažniju povezanost s princom Williamom. Istodobno, Beckhamovi nisu podržavali Harryjeve napade na kraljevsku obitelj.

I za kraj, princ Harry više ne razgovara ni s glumcem Dominicom Westom. 45-godišnji glumac, koji je bio nominiran za nagradu Emmy za ulogu princa/kralja Charlesa u seriji "The Crown", jednom prilikom je ispričao kako su Harry i on ispijali šampanjac iz nečije prostetičke noge. To je naljutilo Harryja, koji je na kraju raskinuo svaki kontakt s njim.

Je li William ipak pružio ruku mira svom bratu, otkrijte OVDJE.

William je nedavno sudjelovao na NFL-ovoj radionici za djecu, a kako to izgleda kada budući britanski kralj igra američki nogomet, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Momčilo Otašević sa sinčićem proveo slobodno prijepodne, u ovakvom bezbrižnom izdanju još ga nismo vidjeli!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Evo kako izgleda novopečeni mlađahni muž naše glumice, Nigerijac igra za jedan domaći klub!

Naša glumica otkrila detalje vjenčanja s 26 godina mlađim nogometašem: ''Njegov otac nije bio oduševljen kad je doznao za vezu''

Ne, ovo nije Marlon Brando! Šokantniju transformaciju nismo vidjeli, a teško da ćete pogoditi i tko se skriva ispod ove maske!

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najljepših hrvatskih sportašica više ne izgleda ovako, pogledajte kako joj stoji nova velika promjena!

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda filma snimljenog u Zagrebu zabrinula fanove: Je li ona najnovija žrtva kontroverznog lijeka o kojem svi pričaju?

Kviz za najveće fanove Titanica: Provjerite sjećate li se svih detalja iz ovog hit-filma!

Pogledajte kako je Ida Prester uredila staru djedovu kuću, pokazala je rezultate radova nakon renovacije!