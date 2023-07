Joža Manolić i u 104. godini ima veliki razlog za slavlje: Njegova kći udaje se za misterioznog poduzetnika!

Joža Manolić u 105. godini udaje svoju kćer Zrnku koja ima 70 godina, sve je pokušala sakriti od javnosti, a partner je strani poduzetnik.

Naš bivši hrvatski obavještajac Joža Manolić u 105. godini ima veliki razlog za sreću. Naime, njegova kći Zrnka koja ima 70 godina, udaje se za misterioznog poduzetnika iz Orašja, doznaju 24 sata.

''Istina je, udajem se. Ne znam kako je ta informacija došla do vas jer smo to držali u strogoj tajnosti. Ne želim previše govoriti o tome. Bit će skromna ceremonija na kojoj će biti jako mali krug prijatelja i članova obitelji'', rekla je Zrnka za 24 sata.

Njezin odabranik godinama je radio u Madridu, a trenutno umirovljeničke dane provodi u kući u Zagrebu.

''Poznajemo se već dulje, ali ne bih ulazila u detalje'', dodala je kratko Zrnka.

A već dulje vrijeme Zrnka se brine o svome ocu koji jako slabo čuje, a ona i njezin sin pomogli su mu i da se oporavi od korona-virusa.

''Teško je to podnio. Dva tjedna je takoreći bio gotov, no sin i ja smo se brinuli o njemu. Sin mi je pomagao nositi ga do toaleta i sve smo napravili da se oporavi, i to kod kuće. Nismo ga htjeli dati u bolnicu. No posljedice korone su itekako prisutne. Slabije vidi, ali čitati i dalje može'', rekla je Zrnka za 24 sata.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svjetska senzacija kosovskih korijena servirala gole grudi na crvenom tepihu, mrežasta haljina ništa nije pokrila!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Isklesani Ibrahimović glavna je tema kupača na plaži, a jedna tetovaža na nogometaševu razgolićenom tijelu posebno dolazi do izražaja!