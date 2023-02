Jennifer Lopez i Ben Affleck izveli neočekivani potez za Valentinovo, nitko se tome nije nadao!

Jennifer Lopez i Ben Affleck tetovirali su se za Valentinovo, točnije jedno drugome su posvetili romantične tetovaže.

Holivudski glumac Ben Affleck dodao je još jednu tetovažu u poveću kolekciju ukrasa kojima je uljepšao tijelo, a povod je bio Dan zaljubljenih.

50-godšnji Ben i njegova 53-godišnja supruga Jennifer Lopez pohvalili su se putem društvenih mreža kako imaju nove tetovaže, a koje su posvetili jedno drugome pa se čini kako su sve navodne nesuglasice koje su imali u posljednje vrijeme sada riješene.

"Predanost", napisala je Jennifer uz objavu koju je podijelila na svom profilu na Instagramu, u kojoj je između ostalog pokazala i njihove nove tetovaže. Ona na rebrima ima znak beskonačnosti sa strelicom na kojoj piše Jennifer i Ben, dok on ispod pazuha ima par prekriženih strelica s njihovim inicijalima.

Benu je nova tetovaža samo jedna u nizu, nakon što je ukrasio tijelo golemim feniksom koji mu se proteže kroz cijela leđa i za kojeg je isprava tvrdio da je lažan i napravljen zbog snimanja jedne uloge.

A upravo je tetovaža feniksa razljutila njegovu bivšu suprugu Jennifer Garner, koja je jednom prilikom to priznala u razgovoru za Vanity Fair u veljači 2016. godine.

"Znate što bismo u mom rodnom gradu rekli o tome? Blagoslovljeno njegovo srce. Feniks koji se diže iz pepela. Jesam li ja pepeo u ovom scenariju? Uvrijedila sam se. Odbijam biti pepeo", izjavila je tada.

Njegova današnja supruga također je bila kritična prema feniksu i to u emisiji "Watch What Happens Live" u veljači 2016..

"Užasna mi je, ja bih mu to rekla! Kao, što to radiš, ima previše boja. Njegove tetovaže uvijek su imale previše boja. Ne bi trebale biti tako šarene, znate na što mislim? Trebale bi biti hladnije", zaključila je tada.

"Zapravo imam nekoliko tetovaža, ali pokušavam ih imati na mjestima gdje ne moram raditi puno prikrivanja i nakon nekog vremena postanete ovisni o njima", izjavio je Ben iste godine.

Može se tako pohvaliti tetovažom dupina na donjem dijelu leđa, tetovažu s uzorkom ruže, mača i igraćih karata na ruci i tetovažu križa na lijevom ramenu.

