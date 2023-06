Jennifer Aniston otkrila koji joj komentar na izgled najviše smeta: ''To je postala neka klauzula, ne razumijem ju i ljuti me''

Jennifer Aniston svjesna je svog dobro izgleda, a sad je podijelila i koji ju komentar koji dobiva najviše od svih smeta, a mnogi ju tako često i opisuju u medijima.

Holivudska glumica Jennifer Aniston otkrila je koji ju komentar o njenom izgledu baš smeta, a zanimljivo je da upravo taj opis milijuni diljem svijeta koriste kada je ova glumica tema razgovora.

''Izgledaš super za svoje godine'', rečenica je koja izluđuje Jennifer, a glumica je otkrila što bi voljela čuti umjesto toga.

''Izgledaš sjajno – gotovo'', rekla je kratko i jasno za British Vogue.

''Ne mogu to podnijeti. To je navika društva da imamo te markere poput: "Pa ti si u toj fazi, pa za tvoje godine..." Ne razumijem ni što to znači. U boljoj sam formi nego u dvadesetima. Osjećam se bolje u umu, tijelu i duhu. Sve je to 100 posto bolje'', istaknula je.

Aniston je nedavno pokazala nešto što je potpuno normalno upravo za njene godine, sijedu kosu, a pratitelji su je u komentarima obasuli pozitivnim riječima jer glumica njeguje prirodni izgled.

Za vitko tijelo je pak, zahvalna teretani i zdravoj prehrani.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, dio romantične atmosfere podijelio je na svojim društvenim mrežama

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte u prvom planu, tu su i vruće hlačice, ali nešto drugo je ovaj put na Lidiji Bačić privlačilo pažnju