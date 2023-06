Jennifer Aniston podijelila je recept za njezinu slavnu salatu iz ''Prijatelja'', jesu li ovi sastojci tajna njenog fantastičnog izgleda?

Jennifer Aniston podijelila je recept za slavnu salatu koju je jela u epizodama ''Prijatelja'', možda je ovo tajna njenog fantastičnog izgleda.

Jennifer Aniston podijelila recept za svoju slavnu salatu koju je jela u epizodama ''Prijatelja'', otkrila je koje sastojke stavlja i zašto ju toliko voli.

Dok je govorila za emisiju Today o svojoj suradnji s fitness tvrtkom Pvolve, detaljno je opisala svoju omiljenu narudžbu salate koja kao bazu ima salatu putericu.

"Volim jesti gljive. Volim klice. Volim malo rajčice. Avokado, Kalamata masline, uvijek malo sira - nikad se neću odreći sira. Dodam ili narezani parmezan, ili pecorino... Ili fetu ... Ili sve!''

Glumica na vrh svoje salate, kako kaže, stavlja narezane bademe ili sjemenke suncokreta za hrskavost i nasjeckano ili poširano jaje za proteine.

Što se dressinga tiče, ovisi o danu. Obično se odlučuje za ulje i ocat ili vinaigrette, ali ako je vikend, umjesto toga prelije ranč umak.

Anistonina ljubav prema salatama prvi je put dokumentirana u intervjuu njezine bivše kolegice iz ''Prijatelja'', Courteney Cox, za Los Angeles Times 2010. godine.

Cox je objasnila da su jeli istu Cobb salatu koja je ''liječila'' Aniston svaki dan 10 godina dok su glumile u hit NBC-jevoj emisiji.

Kad se intervju ponovno pojavio prošlog ljeta, misterij oko sastojaka salate zaludio je internet.

Anistonina salata postala je viralna na TikToku nakon što je blogerica o hrani po imenu Hannah tvrdila da ima recept za verziju koju je jela na setu ''Prijatelja''. Međutim, glumica je kasnije opovrgla te glasine.

'To nije istina, to nije moja salata. Ne znam odakle je to došlo. Izgleda dobro, ali nije moja'', rekla je ranije ove godine Jennifer.

''Ona koju sam jela na setu ''Prijatelja'' bila je poput salate od ledenice, bila je to Cobb salata. Pokušavam se sjetiti [to je bilo u tome, pecorino, pureća slanina, piletina i garbanzo grah.''

Ne previše različito, Hannah je uključila crveni luk, krastavac, pistacije, svježi peršin, svježu metvicu i limenku slanutka.

Ali sada je glumica i sama podijelila recept pa i vi danas kao jelo ili kao prilog možete pripremiti ovu poznatu salatu koja ima vrlo zdrave sastojke pa ni ne čudi da Jennifer i s 54 godine izgleda upola mlađe.