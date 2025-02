Dosad je magiju stvarala u sjeni, a sada je među glavnim favoritima na Dori: "Kroz život sam prolila puno krvi i znoja..."

Ananda Đuranović na ovogodišnjoj Dori prvi će put stati na veliku pozornicu. Iza sebe već ima bogato iskustvo u pisanju pjesama za druge izvođače, a nama je otkrila nešto više o svojoj karijeri.

Iako ima samo 22 godine, Ananda Đuranović, glazbenica iz Splita, svojom autentičnošću, talentom i nesvakidašnjom posvećenošću glazbi već je osvojila srca publike, a sebe će prvi put na velikoj pozornici predstaviti na ovogodišnjoj Dori.

Već se godinama bavi glazbom kroz autorski rad za druge izvođače, a nama je otkrila odakle crpi inspiraciju za stihove.

"Stihovi uistinu dođu jako lako odmah nakon melodije. Ja sam autor koji uvijek prvo piše glazbu, a zatim tekst s obzirom na ono što smatram da toj melodiji pristaje. Jednom kad napišem melodiju, tekst zatim izlazi jako brzo. Melodija isto obično vrlo brzo dođe, ovisno o mom raspoloženju, ali rekla bih da inspiracija dolazi iz moje direktne i indirektne okoline - mojih iskustava, iskustava drugih ljudi, filmova, serija i knjiga koje volim, drugih izvođača koji su meni uzori, politike, važnih socijalnih tema... Stvarno je puno toga i mislim da je glazba stvarno neiscrpan pravac, na čemu sam jako zahvalna", rekla nam je Ananda.

Njezina pjesma "Lies Lay Cold" među favoritima je za Doru. Je li očekivala takav odjek?

"Jako sam sretna i nikako nisam očekivala, pogotovo jer pjesmu prvotno nisam ni htjela prijaviti i trebalo je dugo nagovora da se moja prijava realizira. Srećom, popustila sam i sada je tu. Divno je vidjeti da drugi pjesmi pridaju svoje značenje, svoju emociju i da time nju osjećaju na svoj način. Uvijek će biti i onih kojima se ne sviđa, ali balans je uvijek potreban. Naravno da se uvijek nadaš da će se tvoja pjesma osjetiti i dobro prihvatiti, to da", kaže.

Pisala je za mnoge, no sada je u prvom planu. Kako se osjeća kad će napokon sama stati na veliku scenu s pjesmom koja nosi njezinu osobnu priču?

"Uvijek sam preferirala biti iza kulisa do sada, najveći mir pronalazim u studiju i dandanas. Ali, s obzirom da uistinu stvaram baš svaki dan, nema toliko pjevača koliko sam ja napisala pjesama (Ha-ha-ha!). Šalu na stranu, naravno, obožavam pisati za druge, ali sada već zaokružujem neke pjesme koje vidim isključivo u svojoj izvedbi i senzibilitetu. S obzirom na to da cijeli život i pjevam, također sam usavršavala vokal dok nisam bila sigurna da najbolje prikazuje moje stvaralaštvo i moj stil te kako želim da zvuči ono što baš ja izbacim pod svojim imenom. Lagala bih kad bih rekla da treme nema, ali prihvaćam je punim plućima i taj strah usmjeravam u pozitivan adrenalin. Da će biti emocionalno teško, hoće, ali kao umjetnici svi uvijek na to računamo, rekla bih", priznala je.

Kako je izgledao put od djevojke koja stvara glazbu u svojem gradu do osvajanja nagrade Best Song of Pangea?

"Nagradu nisam direktno osvojila ja, nego Roger Montejano, glazbenik koji je ujedno i član žirija na Grammy dodjeli. Jako je talentiran, veliki glazbenik, a prije svega divan čovjek. Bila je privilegija biti pozvana na takav projekt i kao vokalistica pridonijeti ostvarenju svega. Kroz život sam prolila puno krvi i znoja da bih došla do tu gdje sam sada i, iako put nije bio lagan, uvijek bih ga ponovila. Smatram da upravo takva iskustva daju najbolje inspiracije za pjesme. Mislim da je činjenica što sam po cijele dane od najmlađih dana bila zatvorena u sobi, gledajući tutorijale za instrumente, produkciju, vokale, gledala svoje uzore kako stvaraju i pišu, čitala knjige o velikim glazbenim legendama i tehnikalijama koje idu u pisanje pjesama - zapravo najviše pridonijela mom stvaralaštvu. Iza ovoga što možete čuti danas zapravo stoji jako dugi niz godina svih tih iskustava i edukacije koju nastavljam danas i nastavit ću do zadnjeg dana života. Divna je stvar baviti se glazbom jer mislim da je neiscrpna i da se svakog dana nešto novo da naučiti", rekla je.

Koja joj je najdraža pjesma koju je ikad napisala?

"Jako teško pitanje jer mi je svaka draga na svoj način, ali čak neke koje slijede. Od ovih do sada napisanih su mi ipak najdraže možda Monopol i Enigma", kaže Ananda.

Otkrila nam je i jedan dosad nepoznati detalj koji je pripremila za scenski nastup na Dori.

"Na pozornici imam plesače koji su uključeni u koncept staginga, a na koji način, saznat ćete uskoro. Bit će hladno, tjeskobno i dramatično. Definitivno ćemo se potruditi izazvati emociju koju imamo dok izvodimo i koju sam ja imala dok sam pisala pjesmu", priznala je.

Koliko se razlikuje pisanje pjesama za domaće izvođače u odnosu na one međunarodne?

"Meni uvelike jer razlika koju sam primijetila je da se međunarodni izvođači puno manje boje nego domaći (barem iz iskustva koje sam do sada imala - i, naravno, bez generalizacije). Nije ih strah reći točno što, kako žele, ali također to rade bez trunke ega. Vjeruju autoru i viziji autora, ali daju do znanja u kojem smjeru žele ići. Komunikacija im je profesionalna, brza, iscrpna. Nekad u iskustvu s domaćim autorima ne dobijem dovoljno informacija pa je teže raditi. Preferiram kad mi netko napiše paragrafe, šalje, ako treba, tisuću primjera onog što žele, ali kad vidim da imaju viziju i da nije da samo 'žele pjesmu'. Više poštujem one koji su u ono što rade zaljubljeni, a ne rade zbog novca ili slave. Naravno, oba slučaja mogu važiti i za jedne i za druge. Ovo je samo moje dosadašnje iskustvo. Tko nije takav, neće se pronaći u tome", rekla je.

Mladi je talent u usponu, ali iza nje su već ozbiljni projekti. Što je najveća lekcija koju je naučila u glazbenoj industriji do sada?

"Biti strpljiva. Strpljenje u glazbi je uistinu sve. Također - rejection is redirection. Neće svaki put kojim u tom trenutku želimo ići uspjeti, a upravo onda trebamo biti najzahvalniji jer to nam očito u tom trenutku nije bilo suđeno ili nije bilo vrijeme. Nešto drugo i prikladnije našem potencijalu čeka iza drugog ugla. Rad, rad i rad. Također, uvijek raditi isključivo i samo s onima koji odgovaraju mojoj radnoj etici i čija mi energija odgovara (ukoliko je suradnja dvaju izvođača). Pisanje za druge je drukčije i tu puno nekih stvari i mogu pretrpjeti ako dođe do neugodnih situacija. Ali, kad dođe do trenutka kad s nekim idem sjesti u studio i na nekoliko sati pisati, pjevati i surađivati, jako sam selektivna", otkriva.

Postoji li izvođač s kojim sanja surađivati?

"Puno ih je uistinu, ali neki od njih su Rosalia, Geolier, Anastacia, Ariana, Jacob Collier, Lady GaGa, Mahmood, Marco Mengoni, Brendon Urie, Britney, David Bisbal i mnogi drugi koji me nastavljaju inspirirati", priznaje.

Ako pobijedi na Dori i ode na Eurosong, što bi bilo prvo što bi napravila?

"Bacila se u more sa svojim timom za proslavu da se smrznemo i usput uvjerimo da ne sanjamo", rekla nam je Ananda.

