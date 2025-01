Tko je Ananda Đuranović koju ćemo gledati na Dori? Pjesmu je skrivala jer je preosobna

Pjesma "Lies Lay Cold" jedno je od najosobnijih djela Anande Đuranović. Nastala je spontano u Göteborgu, a isprva ju je skrivala.

Iako ima svega 22 godine, Ananda Đuranović, glazbenica iz Splita, svojom autentičnošću, talentom i nesvakidašnjom posvećenošću glazbi već je osvojila srca publike. Naime, od djetinjstva uronjena u svijet umjetnosti, Ananda je razvila širok spektar vještina – pjeva, sklada, producira, svira gitaru i klavir, a njezino znanje miksanja i masteringa daje poseban pečat njezinim pjesmama. Obrazujući se na prestižnoj MPA akademiji, nadogradila je svoje tehničke i kreativne kompetencije, postajući jedna od najperspektivnijih mladih glazbenica na domaćoj sceni.

Uz mentoricu Tenu Kovačević, Ananda je usavršila svoje vokalne harmonije, scenski nastup i sigurnost na pozornici koja je nakon godina iskustva postala njezin drugi dom. Glazba nije jedina umjetnost kojoj se Ananda posvetila. Od 2009. godine aktivno se bavi plesom, kojeg često uključuje u svoje izvedbe, stvarajući jedinstven spoj pokreta i melodije. Upravo ta svestranost omogućuje joj da premošćujući granice između različitih umjetničkih izraza svaki nastup pretvori u čarobno iskustvo.



Na ovogodišnjoj Dori, Ananda se predstavila i kao izvođačica i autorica, čime se ostvario njezin dugogodišnji san. Naime, uz svoju pjesmu, radila je i na dvjema dodatnim skladbama, "Monopol" i "Enigma" koje su u izvedbi drugih izvođača donijele novu dimenziju njezine glazbene svestranosti. Dora je za Anandu bila više od natjecanja – bila je to prilika da pokaže svoju kreativnost, podijeli emocije i stvori glazbu koja ostavlja trag.



Pisanje pjesama Ananda vidi kao najintimniji dio svog stvaralaštva. Pjesme piše na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku, a surađivala je s brojnim glazbenicima iz regije i svijeta, uključujući Albinu, Nevenu Božović i međunarodne producente iz Italije, Švedske i SAD-a. Globalno priznanje svog rada Ananda je dobila osvajajući uglednu nagradu Best Song of Pangea na Intercontinental Music Awards i to za svoju pjesmu "OnE".



"Lies Lay Cold" jedno od njezinih najosobnijih djela, nastalo je spontano u Göteborgu. Isprva je pjesmu skrivala, smatrajući je previše osobnom za podijeliti sa svijetom, no poticaj prijatelja i producenta Andreasa Björkmana ohrabrio ju je da je dovrši. Konačni rezultat, uz produkcijsku podršku Jonasa Ekdahla, zadržao je autentičnost i sirove emocije originala, pretvarajući pjesmu u pravo glazbeno čudo.



Ananda vjeruje da je glazba univerzalni jezik emocija koji svojim nitima povezuje ljude iz različitih kultura i priča. Najveća nagrada za nju je kada publika prepozna vlastite emocije u njezinim pjesmama, čineći ih svojim. Inspirirana velikanima poput Anastacie, Rosalíje i Jacoba Colliera, Ananda neprestano istražuje nove zvukove, od house-popa i flamenca do R&B-a i rocka, ostajući vjerna samo jednom - svojoj strasti za glazbom.



Priča ove talentirane umjetnice tek počinje. Svakim nastupom i svakom novom pjesmom Ananda dokazuje da su različitost i autentičnost ne samo njena snaga, nego i njen put. Talent, predanost, iskrenost i originalnost, u službi su glazbe, umjetnosti koja ''daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji.''

