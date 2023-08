Ida Prester dotaknula se jedne osjetljive teme: "Ovo je tabu tema na našim prostorima, premalo se piše i razmišlja o tome''

Ida Prester objavila je nasmiješenu fotografiju sa svojim sinom kojeg je nosila na leđima, a u opisu se osvrnula na jednu važnu temu vezanu za roditeljstvo.

Voditeljica Ida Prester javno je progovorila o djeci i batinama, te izrekla svoje mišljenje o svemu.

"Udarite li koji put svoje dijete? Ovo je tabu tema na našim prostorima, premalo se piše i razmišlja o tome. Koji put se triska/šamar/šiba smatra dijelom ‘tradicije’. I nas su lupali, pa šta nam fali? Jako je teško biti roditelj, često plešemo po rubu živaca. I ja sam mislila da ću biti kul mama čarobnica, a postala sam dosadna mama smaračica. Ali što dijete uči iz udarca svog roditelja?", započela je pa objasnila:

"1. da je nasilje normalno i da je to legitimna forma odnosa. Takav odnos će i samo ponavljati u svom okruženju sa slabijima od sebe.

2. da veći i jači imaju pravo na nasilje. Pognut će glavu pred svakim tko je fizički jači ili hijerarhijski na višoj poziciji.

3. da je nezaštićeno. Roditelji i dom znače sigurnost svakom djetetu. Nasiljem gubi svoj "safe place".

4. da nije dovoljno vrijedno. I najvažnije, djeca koju tučemo nikada nas neće prestati voljeti. Oni nas vole beskonačno i bezuvjetno. Ali će manje voljeti SEBE. I to je ono najpogubnije. Želimo li to svom djetetu? Probajmo bolje".

"Bravo što pričaš o ovoliko važnoj temi!", "Udariti dijete je poraz za roditelja. End of story.", "Bravo Ida", "Potpisujem od početka do kraja", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, sa supugom Ivanom Ida je u braku 10 godina te zajedno imaju dvojicu sinova, a za što sretniji brak u njihovu su slučaju ključna zajednička putovanja, kako je jednom objasnila.

''Ja bih tu bila malo ljenija oko toga jer sam ja nekako više oko djece u brizi ali on je tu u pravu, jednom mjesčeno mi moramo otići negdje kao par'', rekla je pjevačica za IN Magazin.

