Živjeli su u čistom luksuzu i glamuru, a sada su prisiljeni raditi puno manje plaćene poslove na kojima ih je teško zamisliti

Brojne holivudske zvijezde iz nekog su razloga morale odustati od svojih obećavajućih karijera i danas za život zarađuju na različite načine.

Mnogi veliki holivudski glumci i glazbenici nekada su zahvaljujući svom talentu zarađivali vrtoglave svote novca, no nakon skandala ili zbog toga što su im karijere jednostavno propale, danas su prisiljeni zarađivati na drugačije načine.

Tako su neke od najvećih svjetskih zvijezda morale zaboraviti svoje glamurozne živote i umjesto toga raditi puno manje plaćenje poslove poput poslova prodavača, blagajnika ili konobara i voditi drugačiji način život od onoga na koji su navikli.

Među posljednjima od njih je zvijezda "Seksa i grada" Chris Noth, koji je glumio Mr. Biga, a nedavno je postao predmet ruganja nakon što je na Instagramu podijelio video u kojem promovira aplikaciju za kartanje, i to godinu dana nakon što se suočio s višestrukim optužbama za seksualno zlostavljanje.

Korisnici društvenih medija ovu su objavu ocijenili kao očajnički potez da zaradi nakon što se pet žena javilo u prosincu 2021. godine i optužilo ga za napad, što je on kasnije negirao.

Noth je samo jedna od mnogih zvijezda koje su se okrenule drugim poslovima kako bi spojile kraj s krajem nakon pada u karijeri. Nakon što je glumio u filmu "Call Me By Your Name" iz 2017. godine, Armie Hammer bio je na putu da postane sljedeći zlatni dečko Hollywooda, ali njegova je iznenadna popularnost pala kada ga je više žena optužilo za silovanje i kanibalizam, zbog čega je pobjegao na Kajmanske otoke gdje je počeo raditi kao prodavač paketa godišnjih odmora.

Geoffrey Owens iz Cosby Showa je 2018. godine primijećen kako radi u trgovini Trader Joe's, a Danielle Fishel iz serije "Boy Meets World" nakratko je zamatala darove u Bloomingdalesu.

Neke holivudske legende poput Petera Ostruma iz filma "Willy Wonka i Tvornica čokolade" , koji sada radi kao veterinar, čuva stoku i konje ili glumice Kay Panabaker iz "Summerlanda" koja je zaposlenica Disney Worlda, jednostavno su shvatili da gluma nije za njih i odlučili se baviti nečim skroz drugačijim i zbog toga nisu požalili.

