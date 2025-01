Hrvatska na meti svjetskih filmaša: "Proveo sam puno vremena istražujući..."

Nakon hitova poput "Mamma Mije" i "Ratova zvijezda", u Zagrebu se snima film "The Dark Knight" kojim se holivudska zvijezda, Armie Hammer, nakon optužbi za seksualno zlostavljanje, vraća na globalnu filmsku scenu. Ekipa filma podijelila je dojmove sa seta samo za Dnevnik NoveTV.

Zagreb kao kulisa svjetskom filmu. Danas se snimanje filma "The Dark Knight", koji predstavlja povratak Armieja Hammera svijetu glume, održalo u Lovačkom muzeju.

"Kada su me angažirali na ovom filmu, nazvao sam nekoliko prijatelja iz Europe i rekao da idem snimati film u Hrvatsku, svi su mi odgovarali da je Hrvatska je predivna i da će mi se svidjeti. Pitao sam jesu li bili ovdje u siječnju, svi su rekli kako idu u Dubrovnik u proljeće i ljeto, tako da sam siguran da ću se morati vratiti", izjavio je Hammer, kojem su teške optužbe zaustavile karijeru i snimanja na nekoliko godina.

U tijeku je drugi dan snimanja novog filma redatelja Uwea Bolla, no Armie je u Zagrebu već neko vrijeme.

"Proveo sam puno vremena istražujući Gornji grad, šetajući brežuljcima, vidio sam katedralu i crkve, a iznenadilo me koliko sjajnih restorana imate. Jeli smo obilazeći grad", dodao je Hammer.

Optužbe MeToo pokreta stavile su ga u nepovoljan položaj, no čini se da njegova uloga u fimu "The Dark Knight" nagovještava novi početak.

"Primijetio sam da ima problem i ne dobiva poslove pa je to bila prilika da mu ponudim ulogu u svom filmu i on je pristao. To je izvrsno jer on je prava zvijezda i nosit će film", izjavio je Uwe Boll, dok je Hammer ovako opisao svoj lik: "Glumim tipa koji se zove Sanders. Njegovo ime je gotovo sve što i doznamo o njemu. On je uvjeren da se svijet raspada. Vjeruje da nema pravde jer se nitko ne suprotstavlja pa to radi on."

Armieja Hammera smo gledali u filmovima uz zvijezde kalibra Johnnyja Deppa i Timotheeja Chalameta, ali i filmu Guya Ritchieja.

"Imao sam sreće. Sprijateljio sam se sa sjajnim ljudima kroz posao. Nadam se da će tako biti i dalje", nastavio je Hammer.

Ovo je šesti film Uwea Bolla koji snima u Hrvatskoj.

"Mislim da je ovo sjajna zemlja za snimanje filmova, jer ima raznolike lokacije od mediteranskog ambijenta ili gradova kao što je Zagreb", poručio je producent Michael Roesch.

No Boll je istaknuo i što mu nedostaje u Zagrebu: "Nema puno filmske opreme u Hrvatskoj i bilo bi dobro da ima više mogućnosti za postprodukciju. Postprodukciju radimo u Americi, ali da postoji mogućnost, napravili bismo je ovdje."

No i uz poneki nedostatak Hrvatska je pronašla svoje mjesto pod svjetskim filmskim reflektorima.

