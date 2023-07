Otac Jusufa Nurkića medijima je otkrio da nije bio pozvan na vjenčanje, a onda se oglasio košarkaš te otkrio pomalo mučne razloge tog poteza!

IN magazin: Jusuf Nurkić - 1 In Magazin

Hariz Nukić ispričao je da nije prisustvovao svadbi svoga sina, no oglasio se i Jusuf.

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić ove subote oženio se u Dubrovniku svojom dugogodišnjom partnericom Eminom Durić.

No na vjenčanju nije bilo njegova oca Hariza Nurkića, a on je za bosanskohercegovački portal Avaz ispričao svoju stranu i razloge zbog kojih nije bio na proslavi.

"Eto, dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju utjecati drugi faktori, tako da, vjerojatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerojatno, i moj sin stidio svega toga", rekao je Hariz.

Objasnio je i kako bi morao zahvaliti Kolumbu jer je otkrio Ameriku i Enesu Trnovčeviću jer je otkrio njegova Jusufa. Uz to Hariz želi zahvaliti i svojoj supruzi jer je, kako kaže, i ona u neku ruku doprinijela tome da njih dvojica nemaju kontakt.

Svađe između Jusufa i Hariza počele su još 2017. godine, a sada je ispričao i kako je došlo do svega toga.

"Prije pet godina imao sam emboliju pluća i Jusuf mi tada čak nije došao u bolnicu. Nije me nikad pitao imam li ja čime kupiti lijekove koje moram piti zbog te embolije. Dao Bog da on imao bilijune, a ne milijune, ali ako postoji nesporazum, mora se razgovarati. Tada su i nastale nekakve nesuglasice, ne znam ni ja, da budem iskren, zbog čega. Nešto se naljutio, ne vidim razlog. Ja sam čitav život posvetio borbi za obitelj. Ipak, u životu se ne vrati sve onako kako zaslužujete."

Evo i kako se osjećao nakon što je saznao da nije pozvan na sinovo vjenčanje.

"S jednim sam prijateljem bio u jednom restoranu i malo smo se proveselili. On je moje drugo dijete, ja sam jedno dijete izgubio 1993. godine. Teško je, ali to su njegovi razlozi, a on neka se sramoti zbog tih stvari. Žao mi je što će to utjecati na mog mlađeg sina Kenana. Kenan je bio na pripremama na Vlašiću, pa na pripremama u Višegradu i, kako sam čuo, poslao je auto po njega kako bi prisustvovao vjenčanju", objasnio je.

No nakon svega oglasio i sam Jusuf na društvenim mrežama.

"Majka, buraz, djed! O biološkom ocu, nasilniku, zlostavljaču moje majke, kojoj od udaranja bubreg otkazuje. Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku cijeli život, i dandanas. Iz vrlo realnih i ozbiljnih stvari odstranjen je iz naših života. O ljudskom ološu kad dođe vrijeme", napisao je vrlo oštro i emotivno centar Portland Trail Blazersa.

