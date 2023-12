Vječiti šarmer bocnuo obožavanu suprugu Amal: "Briljantna je odvjetnica, no bolje da.."

George Clooney u intervjuu tijekom premijere Amazonova filma "The Boys in the Boat" u Los Angelesu prokomentirao je svoju suprugu i njezinu snalažljivost u kuhinji.

Slavni holivudski glumac George Clooney odlučio se malo našaliti na račun svoje supruge Amal.

"Moja supruga je briljantna odvjetnica, jedna od najvećih svjetskih odvjetnica, no bolje da ja kuham jer postoji mogućnost da ćemo svi umrijeti", prenosi Page Six.

U razgovoru je otkrio i kako će on ovoga Božića pripremati "malu božićnu puricu", kao što je napravio i za Dan zahvalnosti.

Također, dotaknuo se i toga kako njegova djeca nemaju pojma tko je on.

"Jedan od klinaca u školi rekao je našem sinu da sam slavan. Kasnije me moj sin upitao: 'Tata, što je to slavan?'" rekao je kroz smijeh glumac.

George i Amal vjenčali su se u povijesnoj venecijanskoj palači Ca' Farsetti u Italiji u rujnu 2014. godine samo pet mjeseci nakon zaruka, a nakon što je s godinama razvio reputaciju jednog od najpoželjnijih holivudskih neženja, njegova odluka o vjenčanju iznenadila je mnoge koji se nisu kretali u njegovu bliskom krugu prijatelja.

No on priznaje da je Amal trebalo nekoliko minuta prije nego što je prihvatila njegovu bračnu ponudu, što je pak njega iznenadilo.

"Nikada nismo razgovarali o braku dok smo bili u vezi. Pitao sam je to iz vedra neba i dugo joj trebalo da kaže 'da'. Bio sam na koljenima otprilike dvadesetak minuta, već sam joj rekao da će mi kuk iskočiti", otkrio je glumac.

Lijepa odvjetnica glumcu je rodila blizance Ellu i Alexandera 2017. godine.

