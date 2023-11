Fotograf bajkovitog vjenčanja Toma Cruisea i Katie Holmes otkrio dosad nepoznate detalje tog dana i jesu li stvarno bili zaljubljeni!

Katie Holmes i Tom Cruise vjenčali su se u Italiji, u starom dvorcu pred 150 najpoznatijih svjetskih zvijezda, a tog se dana sada prisjetio fotograf Robert Evans, koji ih je snimao.

Vjenčanje sada već bivših holivudskih supružnika Toma Cruisea i Katie Holmes bilo je jedno od onih o kojima je pričao cijeli svijet, a nepoznate detalje i kako je to sve stvarno izgledalo sada je otkrio fotograf koji je snimao taj dan. Iskreno je ispričao kako je zapravo izgledalo snimanje događaja.

Slavni par vjenčao se u dvorcu Odescalchi u Braccianu u Italiji u studenom 2006. godine, a na popisu gostiju našle su se neke od najvećih zvijezda. Tamo je bio i fotograf Robert Evans, koji je snimio oko pet tisuća fotografija i kamerom zabilježio trenutke s njihova čarobnog vjenčanja.

On je sada odlučio za Yahoo Entertainment otkriti neke dosad neispričane detalje tog dana pa je otkrio da su Tom i Katie djelovali jako prirodno opušteni i činilo se da je njihova ljubav stvarna i iskrena.

Tom i Katie nosili su titulu jednog od najvećih holivudskih parova, a svi se još dobro sjećaju scena iz Oprah Winfrey Showa tijekom kojeg joj je on izjavio ljubav skakućući po sofi u studiju. A nakon što ju je zaprosio na Eiffelovu tornju, par je otišao do oltara na scijentološkoj ceremoniji samo nekoliko mjeseci nakon što je poželio dobrodošlicu kćeri Suri.

Prema pisanju E!Newsa vjenčanje, koje je uključivalo i vatromet nad dvorcem iz 15. stoljeća, navodno je koštalo više od 3 milijuna dolara, a sada ga opisao Evans. Govoreći o pripremama za događaj, rekao je da su ga zamolili da preda svoje prethodne radove na razmatranje, zajedno s cijelim nizom drugih fotografa, prije nego što ga je angažirao poprilično entuzijastični Cruise.

"Kada sam ga prvi put sreo, bio je vrlo uzbuđen što će me upoznati. Bilo je to otprilike u vrijeme kad se dogodilo i skakanje s kauča. Ali bio je superfin. Rekao mi je kao: "Tako sam sretan što sam te upoznao! Kad sam vidio tvoj album, rekao sam: 'To je moj tip! To je moj tip!' Bio je uzbuđen zbog toga", prisjetio se Evans.

"Bio je to prvi put da se sam susreo i upoznao Toma Cruisea i to mi je rekao u prvoj minuti našeg susreta. Na to sam mu rekao samo hvala. Nisam baš dobar s komplimentima'", dodao je.

Evans i njegov kolega fotograf odletjeli su ubrzo na lokaciju u Rimu i odsjeli u hotelu u susjedstvu budućih mladenaca. Pokrivao je dva dana događanja prije službene ceremonije sa 150 gostiju, među kojima su bili Jennifer Lopez, David i Victoria Beckham, Will Smith i Jada Pinkett Smith i brojni drugi. No rekao je da je wow faktor impresivnog popisa uzvanika ubrzo nestao te priznao da se čak i ne sjeća da su neki od njih bili tamo.

Evans je opisao i kako su mu Tom i Katie izgledali zajedno tih dana i kako su se ponašali jedno pored drugoga.

"Činilo mi se to sve vrlo stvarno i prirodno. Jednostavno kao da se dobro zabavljaju i da su zaljubljeni. Očito ne razmišljam o tome dok radim, ali fotografije to odražavaju. Oni su glumci, mogli su glumiti, ali ja sam bio tamo i snimio sve što sam vidio", izjavio je.

Evans obično snima do pet tisuća fotografija na događajima kao što je bilo vjenčanje Katie i Toma, ali je rekao da se mnoge od dirljivijih i intimnijih fotografija nikada ne dijele javno. Otkrivajući što je naučio dok je bio na događaju prepunom zvijezda s A-liste, rekao da stvari o kojima se nakon toga izvještava obično nisu baš točne. Ljudi nagađaju jer ne znaju istinu.

Dodao je da zbog ugovora o tajnosti podataka nikome ne smijete reći da je cvijeće bilo ružičasto ili da je torta bila ovakva, pa svi nagađaju, a puno toga što se pročuje uopće se nije dogodilo.

"To daje mali uvid u to kako je biti slavna osoba i bez privatnosti. Da, shvaćam da je to posao koji su odabrali, ali to je prijevara koja ide uz profesionalca", zaključio je.

Brak između Toma, koji je prije toga bio dvaput u braku, i Katie nije potrajao jer se par razišao samo pet godina kasnije. Veza se polako raspadala, a izvori su tvrdili da je Katie bila zastrašena Scijentološkom crkvom i njezinim utjecajem prije nego što je podnijela zahtjev za razvod 2012. godine. Posljedice njihova teškog razlaza dovele su do toga da se njihova kći Suri, koja sada ima 17 godina, otuđila od oca, a glumica je nakon razvoda dobila samostalno skrbništvo nad njom.

