Novak Đoković ima rodbinu u Hrvatskoj, poznato je gdje žive: ''Nisam dugo tamo bio...''

Novak Đoković u Hrvatskoj ima rodbinu, a poznato je i gdje žive, ovdje je posljednji put bio prije više od 15 godina.

Srpski tenisač Novak Đoković cijeli je život proveo u Srbiji, ali poznato je da njegova majka Dijana ima hrvatske korijene.

''Ona je rođena u Beogradu, ali njeni roditelji dolaze iz Hrvatske, baka i djed su iz Vinkovaca zapravo cijela bakina obitelj dolazi i tamo i dalje imam rodbinu. Nisam dugo bio'', rekao je još 2019. godine za gol.hr.

Tada je rekao da u Vinkovcima nije bio više od 10 godina, ali ostala su mu lijepa sjećanja.

''Čak sam igrao tamo i neke juniorske turnire, sjećam se. Tada sam i upoznao obitelj, i nisam zapravo ni znao koliko rodbine imam. I teta i stričeva'', dodao je.

No Novak zato voli ljetovati na našoj obali, a ove godine opet je viđen u Dubrovniku.

'' Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Jesam obišao dosta zemalja, ali nekako tamo se čovjek najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se nekako uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao'', rekao je Đoković.

''Cijeli taj potez od Dubrovnika pa gore do Kornata. Svaki dio hrvatske obale ima neku draž. Gore na sjeveru Brijuni… Prije nekoliko godina s obitelji sam napravio krstarenje od juga do sjevera. Morali smo sve to proći u deset dana, ali imam osjećaj da smo mogli biti duže na jednom mjestu da bi osjećaj bio drukčiji.''

Podsjetimo, Đoković je nedavno osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu, a još uvijek se priča o njegovom slavlju s obitelji.

