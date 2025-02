Njegov nestanak jedan je od najvećih misterija u svijetu glazbe, teorije o njegovoj sudbini i danas kolaju

Richey Edwards bio je gitarist benda Manic Street Preachers, za koji je pisao i pjesme. Na dan kada su trebali otići na turneju u SAD Richey je nestao, a ni 30 godina kasnije ne zna se gdje je.

Richey Edwards, gitarist i tekstopisac britanske rock-grupe Manic Street Preachers, bio je enigmatična i karizmatična figura alternativne glazbene scene devedesetih.

Poznat po svojim mračnim i introspektivnim tekstovima, intenzivnom scenskom nastupu i borbi s osobnim demonima, nestao je 1. veljače 1995. u dobi od 27 godina.

Njegov nestanak ostao je jedan od najvećih misterija u svijetu glazbe - tijelo nikada nije pronađeno, a teorije o njegovoj sudbini i danas izazivaju rasprave.

Prije nekoliko dana obilježila se 30. godišnjica njegova nestanka, a misteriozna priča počinje kada se pjevač ujutro odjavio iz hotela u Londonu i zaputio u Wales, na dan kada je trebao otići s bendom na turneju u SAD. Istog je dana prešao preko mosta Severn, koji povezuje Englesku s Walesom. Ovdje tragovi prestaju i počinje jedna od najdugovječnijih misterija britanskog indie rocka.

Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Opće je uvjerenje da si je oduzeo život u dobi od 27 godina, a službeno je proglašen mrtvim u studenom 2008. godine. No, ne postoji konačan dokaz da je počinio samoubojstvo što je njegovu priču pretvorilo u misterij koji je s vremenom samo rastao.

Manic Street Preachersi od početka su izazivali podjele. Kada su se pojavili iz propalog rudarskog gradića Blackwooda u Monmouthshireu ranih devedesetih, jedva su znali svirati instrumente. No, ubrzo su se nametnuli kao najveći provokatori svoje generacije.

Richey je neko vrijeme bendu bio vozač, a nakon što su primijetili njegov talent za pisanje i sviranje, postao je redovan član tima. On je zaslužan za glazbeni smjer popularnoga benda.

"Richey je bio glavni tekstopisac, govornik, pjesnik, filozof i medijski strateg benda", kaže Sara Hawys Roberts, suautorica knjige Withdrawn Traces: Searching for the Truth About Richey Manic.

Kako se njihova velika vizija oblikovala, Edwards je bio središte privlačnosti Manicsa, ali i autsajder unutar vlastitog benda. Nije bio pravi glazbenik i rijetko je sudjelovao u studiju - sve gitarističke dionice svirao je pjevač James Dean Bradfield. Na pozornici mu je pojačalo često bilo utišano. Bio je tu da ga se gleda, ne da ga se sluša.

Četiri godine prije nestanka Edwards je šokirao javnost incidentom s natpisom "4 Real" urezanim u ruku. Dogodilo se to nakon intervjua s novinarom NME-a Steveom Lamacqom. Dok su razgovarali u garderobi, Edwards je britvicom urezao "4 Real" u vlastitu ruku, a krv je tekla niz njegovu podlakticu.

Taj incident donio mu je slavu, ali s njom su došli i novi problemi. Pateći od poremećaja u prehrani, koji je inspirirao pjesmu "4st 7lb" s albuma "The Holy Bible", sve se više povlačio u sebe. Pretjerano je pio i završio na rehabilitaciji. Kada se vratio, djelovao je izolirano, čak i od prijatelja iz benda.

U jednom od posljednjih intervjua priznao je da se osjeća nesposobnim za ljubav.

"Nikada nisam imao dugu vezu. Kad volim nekoga, osjećam se zarobljeno", rekao je svojevremeno.

I tako, 1. veljače 1995., sve je kulminiralo. Toga dana trebao je letjeti za Ameriku na promotivnu turneju. U prethodna dva tjedna podigao je 2.800 funti s računa. Rano ujutro napustio je hotel u Londonu i krenuo prema Walesu. Njegov automobil pronađen je napušten na parkiralištu blizu mosta Severn, poznate lokacije za samoubojstva. Putarina je potvrdila da je most prešao toga dana. No, ostalo je nejasno u koje vrijeme - u 2:55 poslijepodne ili u 2:55 ujutro.

Teorije da je lažirao vlastitu smrt pojavile su se odmah. Kasnije su uslijedila navodna viđenja - u Goi, na Kanarskim otocima, pa čak i u knjižnici u Newportu. Brojni su obožavatelji tvrdili da su glazbenika vidjeli u Indiji, Fuerteventuri te na svim stranama svijeta, no nikada se nije službeno potvrdilo da je to bio on. Posljednji put kada su ga navodno vidjeli bilo je 2004. godine. Njegova obitelj nikada nije dobila odgovore, to je dodatno pojačalo njihovu bol.

Manicsi su nastavili dalje. Njihov prvi album nakon Edwardsova nestanka, "Everything Must Go", postao je veliki britpop hit. Wire je preuzeo ulogu glavnog tekstopisca i bend se okrenuo optimističnijem zvuku.

"Richey je bio jedan od mojih najstarijih prijatelja, ali nisam bio ljut što su ga ljudi kasnije idealizirali. To se događa u rock'n'rollu. I mi smo kao klinci radili isto s Jimom Morrisonom i Ianom Curtisom. Rock-zvijezde koje umru mlade uvijek ostaju legendarne", rekao je Wire.

