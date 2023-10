Ella Dvornik požalila se što će joj najviše faliti kad njezina kćer Balie odraste: ''Bit će to tužan dan...''

Ella Dvornik na Instagramu je podijelila nekoliko svojih misli koje joj se vrzmaju po glavi ovih hladnijih dana.

Influencerica Ella Dvornik javila se na Instagramu sa zamišljenom grimasom na licu, a potom je otkrila i o čemu je razmišljala te što je zapravo shvatila.

"Hladniji dani znače da pušači opet postaju svjesni svoje ovisnosti, dok se smrzavaju vani", napisala je.

Također, usput je kasnije dodala i što će joj najviše nedostajati kod njezine kćerkice Balie kad odraste.

"Bit će tužan onaj dan kad Balie umjesto 'špateta' krene govorit 'pašteta'", tužno je priopćila Ella.

Ella se nedavno pohvalila i svojom novom dužinom i bojom kose, a ne skriva ni da obožava mijenjati frizure.

"Uvijek volim kad idem iz jedne krajnosti u drugu. Iz tamnosmeđe u bijelo, tad mi je najdraže jer mi je to tad šok. Jako volim bijelu kosu, ali mi je teško održavati. Kad sam cijela neprirodna barem da kosa izgleda prirodno. Ne znam postoji li išta više što je prirodno na meni", ispričala je Ella nedavno u podcastu 'Make up my day' Jelene Perić.

Ella i s uskoro bivšim surpugom Charlesom dijeli roditeljske obveze, zajedno sudjeluju u odgoju svojih djevojčica i zajedno žive, a sve to dok su u procesu razvoda. Da se razvode potvrdila je sama Ella, i to nakon što su proveli zajedno 10 godina, od čega četiri u braku, a dobili su i dvije kćeri, Balie i Lumi. Vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razvodu Ella je potvrdila nakon višemjesečnih šuškanja o toj temi.

