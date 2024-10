Doris Dragović napravila raspašoj u Osijeku na kojem je zablistala u izdanju s posebnim detaljima: ''Ovo blago...''

Doris Dragović zapjevala je pred osječkom publikom. Na koncertu je imala i gosta, a to je bila Mia Dimšić. Sve je posebno oduševila detaljima na modnom izdanjima.

"Dobra večer dragom Osijeku. Nastupala sam u vašem gradu prije dvije godine i tada sam vam rekla da me se nećete tako lako riješiti. I evo me opet. I doći ću opet kad me se opet poželite", uzbuđeno je rekla glazbena diva Doris Dragović tisućama obožavatelja koji su u subotu navečer pohrlili u dvoranu Gradski vrt.

Svi željni najljepših stihova u interpretaciji najbolje hrvatske vokalistice, Osječanke i Osječani stigli su odlično raspoloženi. Već od prve pjesme "Ima nešto u tome" pjevali su u sav glas, a tako je bilo iduća gotovo tri sata, koliko je trajao glazbeni spektakl.

''Hvala vam od srca što ste ovu večer odlučili provesti s nama. Znam da ću puno više dobiti, nego što ću pružiti jer ste vi brojniji pa je samim time i veća ljubav koja dolazi od vas'', emotivno je poručila Doris obožavateljima.

Koliko joj znači nastup u srcu Slavonije, pokazala je detaljem kojeg je s radošću nosila. Oko vrata je ponosno stavila slavonske dukate.

''Večeras se osjećam jako posebno zbog ovog što nosim na sebi. Moram se zahvaliti gospođama Jeleni i Anici, hvala Bogu što ste jedne od rijetkih koje ovo još uvijek čuvaju. Hvala vam što ste mi posudile ovo blago, ovo uživanje u djeliću vaše povijesti'' izjavila je glazbena diva za čije je raskošne kreacije i ovoga puta bila zaslužna dizajnerica Anamarija Asanović.

Iz karijere dulje od četiri desetljeća izdvojila je svoje najveće hitove, među kojima su "Selim ti ja", "Marija Magdalena", "Krivi ljudi", "Malo mi za sriću triba", te brojne druge. Na repertoaru se prema željama publike našao i popularni stari hit "Srdele", a za Slavoniju je otpjevala i "Ljubav staru".

''Postojalo je vrijeme kada je svaki hrvatski pjevač morao imati svoju slavonsku pjesmu. Tako sam i ja, kada sam bila mala, imala jednu takvu koju posebno volim'', priznala je Doris.

U nekoliko navrata je istaknula da obožava mlade ljude pa je tako dio koncerta posvetila upravo onima pred kojima je blistava budućnost.

''Mladost je za mene ljepota, mladost je za mene budućnost. Ona dolazi iza mene, i kada me ne bude više... Ima jedan dragulj, jedan skupi, fini, najbolji. Tako je meni, a nadam se da će biti i vama. Mia Dimšić'', najavila je Doris svoju kolegicu, Osječku glazbenicu koja je izvela svoju pjesmu "U tvojim rukama".

Slatki prizori odvijali su se kada je na scenu Doris pozvala dječji zbor Osječki zumbići. Najmlađe glazbene nade otpjevale su zajedno s Doris kultnu pjesmu Tine Turner, "We don't need another hero".

Neumorna Doris u Osijeku je priredila koncert i atmosferu za pamćenje, vidno raspoložena malo se i našalila: "Vidite vi što je to kada te ponese glava luda. Onda se uskačem pa ujutro moram kardiologu".

Vjerujemo kako će glazbena diva očekivanja nadmašiti i na nadolazećim koncertima, 23. studenoga u zadarskom Višnjiku, zatim 6. prosinca u riječkoj dvorani Zamet.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ljepotica koja je zanosnim osmijehom i kosom osvojila zagrebačku špicu ljubi našeg pjevača, a par sprema i svadbu!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Prepoznajete li slavnog sportaša? Uplovio je u glumačke vode, a hoda s trenutačno najvećom glazbenom zvijezdom

Ova ljepotica unuka je Charlieja Chaplina!? Svi i dalje pamte njene vruće scene iz hit-serije!

Iznenadit će vas kad vidite što je Liam Payne radio posljednje dane svog života, to dosad nije bilo poznato

Pogledaji ovo Zanimljivosti Je li veliki slikar bio i veliki manipulator? Brojne žene iz njegova života poslije se nisu mogle oporaviti

Pogledaji ovo Celebrity Sevkin Instagram eksplodirao nakon što je objavila fotke u dekoltiranoj haljini: ''Muke ti ježove, od čega si ti?''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kći pokojne Ene Begović i Dikana nemamo priliku često vidjeti, fotografi su je ipak uspjeli uhvatiti u centru Zagreba!