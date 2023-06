Pogledajte Ronaldov izraz lica kada je shvatio o čemu njegova Georgina priča, baš mu nije bilo svejedno

Internetom se proširila snimka u kojoj Cristiano Ronaldo koluta očima na svoju partnericu Georginu Rodriguez.

Nogometaš Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez stigli su u Madrid kako bi on promovirao svoj novi posao, što je privuklo ogroman interes javnosti.

Naime, Cristiano se odlučio okušati u posao s proizvodnjom i prodajom alkalne mineralne vode, a na njezinoj promociji došlo je do zanimljive situacije kada su novinari lijepoj Georgini postavili pitanje, skroz nevezano uz to.

Naime, netko ju je upitao bi li se udala za Cristiana, na što je ona odgovorila "naravno", na što je on iznenađeno reagirao, a sve su zabilježile i kamere. Prema pisanju stranih medija tako je reagirao jer je prije svega ostao zatečen što je Georgina uopće odgovorila na to pitanje.

Cristiano Ronaldo looks visibly annoyed at Georgina once she starts to speak at the launch of his new water company Ursu. Maybe the recent twerking videos she uploaded have angered him? That’s why Georgina hasn’t posted any recently. Will their relationship end soon? pic.twitter.com/I7tQFlX2Rx