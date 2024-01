Slovila je kao najljepša glumica bivše države, a zadnje godine života provela je usamljena i tužna

Neda Arnerić je glumila je u više od 110 filmova i serija, a svojevremeno je slovila i kao seks-simbol.

Prošle su četiri godine otkako nas je napustila legendarna srpska glumica Neda Arnerić, koju je svojevremeno pratio i nadimak jugoslavenske Shirley Temple.

Neda je preminula 10. siječnja 2020. u dobi od 67 godina, a beživotno tijelo glumice u stanu na beogradskom Vračaru pronašao je njezin brat Predrag.

Naime, prema pisanju srpskih medija, brat ju je došao posjetiti nakon što nije odgovarala na pozive, a kada je bravar otvorio vrata njezina stana, zatekao ga je jezi prizor preminule Nede na stolici. Hitna pomoć je po dolasku samo konstatirala Nedinu smrt, a nisu bili vidljivi nikakvi tragovi nasilja.

Arnerić je njezin brat spasio početkom 2019. godine, kada ju je pronašao na podu u njezinu stanu, nakon čega je prevezena u Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, a tada se pisalo da se otrovala kombinacijom alkohola i lijekova protiv depresije. Samo dva dana prije tog nemilog događaja, glumica je odigrala jednu od glavnih uloga u predstavi "Igra parova" u Beogradskom dramskom kazalištu.

Neda je glumila je u više od 110 filmova i serija, a najveću joj je slavu donio kultni film "Tko to tamo pjeva", snimljen 1980. godine. Uskoro je nakon toga stekla i laskavu titulu jedne od najljepših jugoslavenskih glumica i seks-simbola.

Prvu ulogu odigrala je kad je imala samo 13 godina u filmu "San" te postala prva dječja zvijezda u bivšoj Jugoslaviji.

"Imala sam možda 13 godina kad su me zvali da se preselim u Rim i da tamo nastavim školovanje i da potpišu sa mnom neki veliki ugovor. Tu je tata jedino rekao 'ne, ne, ne' i hvala mu što je rekao 'ne'", izjavila je Neda u jednom od intervjua za In Magazin.

Neda se udavala tri puta, djece nije imala, zbog čega je jako žalila, a s posljednjim suprugom, liječnikom Miloradom Mešterovićem, provela je gotovo 40 godina.

"Ja sam ga prepoznala među milijun nekih potencijalnih udvarača, da je to onaj pravi. Ja sam njega izabrala, ne on mene", otkrila je Neda za In Magazin.

Nakon Miloradove smrti u prosincu 2018. godine, Neda se nikad u potpunosti nije oporavila i pala je u depresiju, filmove više nije snimala, a dvije godine ranije pri padu s terase teško je ozlijedila kralježnicu.

Osim po "Tko to tamo pjeva", gledatelji je pamte i po filmovima "Višnje na Tašmajdanu", "Sutjeska", "Grlom u jagode", "Valter brani Sarajevo" i drugima. Jednu od posljednjih važnih uloga imala je u hrvatskom filmu "Aleksi", a naša publika pamti je i po ulozi u seriji Nove TV "Pod sretnom zvijezdom", koju je 2011. snimala u Zagrebu.

