Bryan Adams objasnio je pravo značenje svoga kultnog hita Summer of '69, koji se i danas pjeva: "To mi se činilo bolje..."

Bryan Adams otkrio je pravo značenje svoje pjesme "Summer of '69", koja je jedan od njegovih najvećih hitova.

Legendarni kanadski glazbenik Bryan Adams u karijeri je snimio niz hitova koji su se upisali u glazbenu povijest, a jedan od najpoznatijih svakako je pjesma "Summer of '69", čije je pravo značenje sada i objasnio.

Mnogi su vjerovali da Bryan u svom kultnom hitu pjeva o opojnom ljetu iz 1969., no 64-godišnji glazbenik sada je otkrio istinu o čemu se zapravo radi. Priznao je da je namjeravao pjesmu nazvati "Best Days Of My Life", ali je umjesto toga odlučio da će se pjesma odnositi na položaj u seksu 69, nešto što njegovi slušatelji ranije ne bi mogli shvatiti niti prihvatiti.

"Pa, namjeravao sam pjesmu nazvati Best Days of My Life, ali spominjanje '69' činilo mi se malo provokativnijim. Nije li ovaj razgovor malo seksi za vrijeme doručka? A najbolji dani su sada, uvijek sada. Kad sam napisao tu pjesmu, teško sam mogao zamisliti ili maštati što bi život mogao donijeti, ali super mi je", izjavio je Bryan za Sunday Times.

Naime, na kraju pjesme, tekst govori "to smo ja i moja mala u 69", a Bryan je otkrio da mu je to bilo zabavno. No koscenarist pjesme Jim Vallance inzistira na tome da je kraj pjesme samo bezobrazan i za njega je pjesma o 1969. godini.

"Ne pretvaram se da govorim u Bryanovo ime. Nas dvojica smo napisali pjesmu, možda je on razmišljao o nečem sasvim drugom... Ali ja sam razmišljao o onom prekrasnom ljetu kad sam napunio 17 godina", izjavio je pak Jim.

Bryanova iskrenost o pjesmi za neke je iznenađujuća s obzirom na neugodan razgovor prošle godine kada je odbio razgovarati o njoj. Bilo je to dok je promovirao svoj 15. album "So Happy It Hurts", novinarka Belinda Russell upitala ga je: "1969. je ipak bila prilično velika godina u povijesti. Slijetanje na Mjesec, Woodstock. Ali tada ste bili samo dijete, pa koja je priča iza ljeta '69.?'

"Ne želim razgovarati o tome. Želim razgovarati o novom albumu. Zato sam ovdje", odgovorio joj je tada Bryan.

Inače, Bryan 13. prosinca nastupa u Areni Zagreb u sklopu turneje, a svojim će prepoznatljivim glasom, izvedbama pjesama s aktualnog albuma ali i najpoznatijih hitova koji su obilježili živote generacija njegovih obožavatelja, učiniti sam kraj ove godine te božićne blagdane još čarobnijima.

Osim pjesama s najnovijeg albuma, Bryan će svoje vjerne fanove počastiti izvedbama svojih najvećih hitova kao što su Everything I do, I do It For You, It's Only Love, Cloud Number Nine and Have You Ever Really Loved a Woman.

Nakon američkog dijela turneje, koja je započela je 6. lipnja u američkom gradu Baltimore i koja je uključivala 26 gradova, Bryan Adams napokon stiže i u Europu gdje ga očekuju još 23 koncerta. Prvi je bio zakazan za 5. prosinca u Ateni, a posljednji će se održati 22. svibnja 2024. u Belfastu, UK. Ovom turnejom glazbenik promovira svoj 15. studijski album "So Happy It Hurts", koji je, 11. ožujka 2022., objavio BMG. Istoimena pjesma s tog albuma nominirana je za nagradu Grammy, i to za najbolju rock-izvedbu.

Bryan Adams kanadski je pjevač i tekstopisac i jedan je od najuzbudljivijih glazbenika na svijetu. Njegov se glazbeni utjecaj proteže na četiri desetljeća, tijekom kojih ih je objavio 17 studijskih albuma te je osvojio brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus, kao i nagradu Grammy. Energična izvedba, scenska prisutnost i nevjerojatan vokal oduševljavaju vojsku njegovih poklonika diljem svijeta, a i dalje ne namjerava stati s turnejama, svirajući glazbu koja je postala neizostavan dio programa gotovo svih rock radijskih stanica.

