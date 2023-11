Jedan od najuzbudljivijih glazbenika današnjice Bryan Adams uskoro u Zagrebu, očekuje nas pravi rock spektakl

Ostalo je tek nekoliko dana do uistinu posebnog koncertnog spektakla koji u Zagrebu priprema neponovljivi Kanađanin Bryan Adams.

Svojim će prepoznatljivim glasom, izvedbama pjesama s aktualnog albuma ali i najpoznatijih hitova koji su obilježili živote generacija njegovih obožavatelja, učiniti sam kraj godine te božićne blagdane još čarobnijima. Datum koji treba upisati u svoj glazbeni kalendar je 13. prosinca 2023. godine, mjesto je Arena Zagreb, a ulaznice se još mogu osigurati u sustavu Eventima.

Turnejom So Happy It Hurts glazbenik promovira svoj 15. studijski album "So Happy It Hurts", koji je, 11. ožujka 2022., objavio BMG. Istoimena pjesma s tog albuma nominirana je za nagradu Grammy i to za najbolju rock izvedbu. Album je poseban i po tome što je Bryan snimio sam sve instrumente jer je nastajao u doma pandemije.

“Jedina stvar koja je na ovom albumu drugačija u odnosu na prethodne je to što ga nisam mogao snimiti sa svojim bendom. Morao sam pronaći drugi način pa sam snimio sve instrumente sam, jedan po jedan, i pokušavao stvoriti osjećaj benda. Jako sam se zabavljao u cijelom tom procesu pa je možda to jedan od razloga zašto cijeli album ima feel good atmosferu. Uživao sam i u tome što sam napokon ostvario svoj san da budem bubnjar ali i u cijeloj fazi strukturiranja albuma, korak po korak, dok ne zazvuči kao pjesma ili kao album“, izjavio je Bryan Adams.

Osim pjesama s najnovijeg albuma, Bryan će svoje vjerne fanove počastiti izvedbama svojih najvećih hitova kao što su Everything I do, I do It For You, It's Only Love, Cloud Number Nine and Have You Ever Really Loved a Woman.

Nakon američkog dijela turneje, koja je započela je 6. lipnja u američkom gradu Baltimore i koja je uključivala 26 gradova, Bryan Adams napokon stiže i u Europu gdje ga očekuju još 23 koncerta. Prvi je zakazan za 5. prosinca u Ateni, a posljednji će se održati 22. svibnja 2024. u Belfastu, UK.

Bryan Adams je kanadski pjevač i tekstopisac i jedan je od najuzbudljivijih glazbenika na svijetu. Njegov se glazbeni utjecaj proteže na četiri desetljeća, tijekom kojih ih je objavio 17 studijskih albuma te je osvojio brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus kao i nagradu Grammy. Energična izvedba, scenska prisutnost i nevjerojatan vokal oduševljavaju vojsku njegovih poklonika diljem svijeta, a i dalje ne namjerava stati s turnejama, svirajući glazbu koja je postala neizostavan dio programa gotovo svih rock radio stanica.

Ulaznice za zagrebački koncert se mogu osigurati putem na svih prodajnih mjesta Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.