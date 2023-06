Bivši igrač Hajduka djevojku je ostavio zbog vjere, ona je o svemu javno progovorila: ''To nam je bila prva prepreka''

Rumunjski nogometaš Steliano Filip kratko je privukao medijsku pozornost igrajući za Hajduk, a zanimljivo je da se prošle godine rastao od supruge jer se ona nije htjela prebaciti na drugu vjeru.

Rumunjski nogometaš Steliano Filip domaćoj je javnosti poznat otkad je 2018. došao u Hajduk, ali otišao je nakon samo 11 odigranih utakmica, a pažnju je više privukao njegov privatni život nego igra.

On se prije dvije godine razveo od supruge Biance Marine, a razlog je navodno bio to što ona nije htjela promijeniti religiju. Nogometaš je prešao na pentekostalizam i tu je vjeru htio nametnuti i svojoj ženi, ali ona je to odbila, što je Filipu toliko smetalo da su se na kraju razišli.

"Nismo se pronašli, prije svega u vjeri. To je bila prva prepreka između nas. Probala sam, ali nisam mogla. Dobro mi je tako kako je sad, pravoslavka sam. I ja sam pokušavala ići u tom smjeru, ali se nisam snašla", rekla je prošle godine Bianca, piše Story.

Čini se da nogometašu nije dugo trebalo da preboli bivšu, pa se tako Steliano u ožujku ponovno oženio s Fivianom Brinze, a ovih dana organizirana je svadba, na kojoj su bili rumunjski reprezentativci i nogometaši.

