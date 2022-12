Trumpov sin zbog pjevačice je mislio napustiti suprugu i djecu, a ona je sad iznijela sočne detalje

Aubrey O‘Day u razgovoru za "Page Six" progovorila je o aferi s Donaldom Trump juniorom i otkrila što osjeća prema njemu.

Pjevačica Aubrey O‘Day (38) za "Page Six" ispričala je kako je njezina veza s Donaldom Trumpom junirom započela 2011. godine, a završila u trenu kada je odlučio biti "predsjednikov sin".

Pogledaj i ovo Slavlje u New Yorku PRVA OBITELJ SAD-a Upoznajte glamurozne nove stanare Bijele kuće!

U razgovoru je otkrila kako je njihova veza bila puna strasti, ali i ljubavi, te je objasnila kako dosad nikad nije htjela govoriti o njihovom odnosu jer ga nije željela "povrijediti".

"Volim ga. Volim, voljela sam, volim. Uvijek ću osjećati ljubav prema njemu. Ali uvidjela sam da je odabrao život koji je neautentičan - status, moć, što god to bilo. Tako sam razočarana onim što je postao", rekla je to za najstarijeg sina Donalda Trumpa, a upoznala ga je tijekom snimanja pete sezone reality serije "Celebrity Apprentice".

Ispričala je i kako joj je bilo teško nositi se s prekidom, te je imala osjećaj kao da mora braniti nekoga koga je smatrala svojom srodnom dušom.

"Kada kažem da je bio moja srodna duša, ne lažem. Ja sam jako iskrena osoba i zato neću govoriti da nisam ništa imala s njim ili da je smiješan. Ne, bio je baš poput mene, samoprozvani ‘borac za socijalnu pravdu‘. To sam doslovce bila od mladosti i uvijek sam bila izrazito empatična. Moje srce krvari i zalažem se za ljude koji nemaju pravo glasa. A kad ga imam ja, iskoristit ću ga što više mogu da poguram planove za ljude koji zaslužuju biti viđeni. I volio je sve te stvari na meni. A muškarac kojeg sada vidite vjerojatno ne bi", objasnila je Aubrey.

"On je službeno bio republikanac, ali u svemu ostalom nije. No, uvidjela sam kako se prodaje, a nikad ne bih voljela da on mene vidi kako se prodajem", zaključila je.

Zatim je rekla kako ne vjeruje da će ikad više biti u tako čvrstom odnosu kakvog je navodno imala s Donom Jr. Pjevačica smatra kako je bila vrlo bliska s bivšim odvjetnikom Donalda Trumpa, Michaelom Cohenom koji joj je govorio "što se događa s druge strane tijekom cijele veze, kao i kako su izgledali njihovi posljednji dani".

Za vrijeme njihove ljubavne romanse, Don Jr. bio je u braku s Vanessom Trump s kojom ima petero djece, a O'Day je otkrila kako se on namjeravao rastati.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Franka Batelić pokazala kako izgleda mjesec dana nakon poroda i ostavila obožavatelje u čudu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Domaću pjevačicu posljednjih godina rijetko viđamo, a nakon gubitka 50 kilograma i operacije grudi izgleda kao druga osoba!