Slavna Amerikanka odabrala je baš Hrvatsku za luksuzno vjenčanje, ekipa će slaviti na kruzeru koji je unajmila!

Ashley Colburn i Marc McCaughan vjenčat će se i u Hrvatskoj, godinu dana nakon što su sudbonosno da izrekli u Americi.

Američka producentica i redateljica Ashley Colburn i njezin suprug Marc McCaughan u tajnosti su se vjenčali prije godinu dana, no sada su svoje sudbonosno da odlučili izreći i u Hrvatskoj za koje ih veže puno toga lijepoga.

Dobitnica nagrade Emmy za dokumentarni film o Lijepoj Našoj ''Wow Croatia", koja ima i kuću u Istri, svoju fascinaciju Hrvatskom stalno javno ističe!

"Život je lijep, imam kuću u Istri i volim Hrvatsku. Mislim da su Hrvati divni, uvijek kad ideš po kućama, ima rakije", našalila se Ashley jednom prilikom u razgovoru za IN magazin.

Ona i Marc su prije nekoliko dana doputovali u Hrvatsku, a svadba za hrvatske prijatelje i obitelj bit će održana u Trogiru.

"Na vjenčanju u Kaliforniji imala sam dvije djeveruše iz Hrvatske, ali nisu mogli doći svi moji hrvatski prijatelji pa sada organiziramo party u Trogiru kojem se jako veselim. Htjela sam i da naše obitelji iskuse pravo ovdašnje vjenčanje i upoznaju Hrvatsku. Bojan će nam pjevati i jako mi je drago što će biti s nama. Već mi je rekao kako se pobrinuo da bend zna naše pjesme pa ću i ja zapjevati. Bit će divno i zabavno jer će svi ljudi koje volim biti na mjestu koje volim. Nažalost, brod na kojem ćemo imati tulum nije dovoljno velik i ne stanu stolovi za večeru, ali bit će predjela i alkohola u neograničenim količinama", rekla je Ashley za net.hr.

Bit će to ponajprije tulum kako bi Marc upoznao sve moje prijatelje, ali i da njegova obitelj vidi koliko mi je Hrvatska važna, koliko je dio mene. Ne znam im to objasniti i kada bi me prijatelji ispitivali kako mi je živjeti u Istri, godinama sam odgovarala: 'Pa dobro je.' Jednostavno nisam znala kako opisati svoje oduševljenje, a da se ne čini da se hvalim. Nisam mogla opisati koliko mi je dobro i jako sam sretna što će sada svi to doživjeti", izjavila je.

Uz to je angažirala kruzer koji će njih 40-ak povest na plovibu Jadranom i to sve kao dio čarobnog vjenčanja.

"Mislim da je to jedan od najboljih načina da se upozna Hrvatska. Nekoliko puta sam krstarila takvim brodom, a prije sedam, osam godina na jednom sam okupila svoju obitelj. Došlo je tada tridesetak ljudi koji i danas pričaju o tome i ispituju me kada ćemo to ponoviti. Plovidba brodom sve olakšava jer ne moramo unajmljivati automobile, a vidjet ćemo Dubrovnik, Split, organizirala sam ture po otocima. Predivno je jer smo zajedno, a kako dođemo u neku luku, svatko može raditi što želi. Drago mi je što su i moji roditelji ovdje jer im je ovo prvi posjet Europi i Hrvatskoj, a posebno je jer je moja prabaka rođena u Zagrebu, a pradjed u Sloveniji", pojasnila je Ashley koja je priznala da postoji mogućnost i njezina preseljenja u Lijepu našu koju toliko obožava.

