Izgubila je život u stravičnoj i nepotrebnoj nesreći, a jedan je detalj njezine bližnje ostavio u još većoj tuzi i nevjerici

Aaliyah je život izgubila u tragičnoj avionskoj nesreći sa samo 22 godine, a detalji istrage otkrili su strašnu istinu koja se krila iza svega.

Američka pjevačica Aaliyah bila je na vrhuncu svoje glazbene karijere kada je usred tragične nesreće izgubila život, i to sa samo 22 godine, što njezini obožavatelji do danas nisu prežalili.

Aaliyah bi danas imala 44 godine, a nakon više od dva desetljeća od njezine smrti hitovi poput "Try Again", "More Than a Women", "Are You That Somebody", "We Need a Resolution" "One in a Million" i mnogi drugi i dalje se rado slušaju.

Pjevačica je tragično stradala u tragičnoj avionskoj nesreći kad se avion kojim je putovala srušio, a život je osim nje izgubilo još osmero ljudi. Ekipa je završila snimanje njezina posljednjeg glazbenog spota na Bahamima za singl "Rock the Boat" i vraćala se kući u SAD, ali zrakoplov kojim su putovali imao je znatno više prtljage i opreme nego što je bilo dopušteno, a i putnika više nego što je smio prevoziti, a nesreća se dogodila samo 60 metara od mjesta na kojem su uzletjeli.

Rezultati istrage pokazali su da je pilot lažirao potrebne certifikate kako bi dobio dozvolu za let, a utvrđeno je i da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem opijata i alkohola. Uz to su na put krenuli dan ranije nego što je to bilo planirano, što je njezine bližnje i obožavatelje ostavilo u nevjerici i još većoj tuzi.

Aaliyah je u to vrijeme bila u ljubavnoj vezi s poduzetnikom i filmskim producentom Damonom Dashom, koji danas slovi kao medijski tajkun. Zajedno su proveli godinu dana, a upoznali su se na jednoj košarkaškoj utakmici, i to preko zajedničkog računovođe Barryja Klarberga. Svidjeli su se jedno drugome na prvi pogled, ali odlučili su prvo biti samo dobri prijatelji.

U jednom od intervjua za Entertainment Tonight Damon se osvrnuo na njihove početke i onu stranu pjevačice koju mnogi nisu poznavali ili je se ne sjećaju. Naime, otkrio je kako je ono što ih je dodatno povezalo i zbližilo bilo čitanje knjiga. Njihovi intelektualni razgovori i rasprave jednostavno su učvrstili njihov odnos.

"Otad smo postali nerazdvojni", priznao je Damon i dodao da su svojoj nadolazećoj romansi ipak odlučili dati priliku.

Damon tvrdi da nije mogao biti zahvalniji na tome što su uspjeli stvoriti nezaboravnu vezu daleko od znatiželjne javnosti, a otkrio je i kako su se u jednom trenutku htjeli vjenčati, ali su ipak shvatili da su se žurili. Zato su se dogovorili da će zajedno živjeti šest mjeseci i vidjeti mogu li tolerirati jedno drugo, a ako im to uspije, stat će pred oltar. No, nažalost, taj se plan nikada nije ostvario i nisu se uspjeli vjenčati.

Aaliyah je iza sebe imala i jedan neuspjeli brak, s nekad popularnim glazbenikom, a danas osuđenim kriminalcem R. Kellyjem. Njih dvoje u braku su bili od 1994. do 1995. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Je li ovo najseksi badić ovog ljeta? Domaća slatkica iznenadila odabirom i očarala sve redom: "Bez greške!"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Osma operacija grudi na ovoj je glumici ostavila stravične posljedice, ali ona se svog izobličenog tijela očito ne stidi