Nestašnu stranu princeze Diane otkrile su njene čestitke koje su stavljene na prodaju: Kralju je slala poruke sa šaljivim sadržajem za odrasle!

Dvije stare čestitke sa sadržajem za odrasle otkrile su duhovitu stranu princeze Diane, evo o čemu se radi.

Duhovita strana princeze Diane otkrivena je kada su dvije čestitke sa sadržajem za odrasle koje je poslala grčkom kralju stavljene na prodaju.

Pogledaj i ovo nikad prežaljena Britanci nisu zaboravili svoju omiljenu princezu Dianu, pogledajte kako su joj odali počast na krunidbi kralja Charlesa

Obje čestitke imaju seksualne karikature ispisane na prednjoj strani s porukama koje je princeza sama pisala.

Karte se sada prodaju u aukcijskoj kući Dominic Winter Auctioneers i očekuje se da će biti prodane po cijeni do 5000 funti.

Jedna od njih ima karikaturu golog muškarca naslonjenog na drvo s porukom ''Adam came first...'' što se može prevesti u dva smisla, a unutar čestitke pisalo je. ''Men always do!''.

Princeza Diana na to je dodala: ''Nisam znala koju čestitku poslati pa sam poslala obje, nadam se da će ti se svidjeti!''

Druga čestitka prikazuje golu ženu s prednje strane s natpisom ''Koja je definicija savršenog muškarca?', a unutra se nalazi odgovor: ''Patuljak s jezikom od 10 inča koji može disati na uši!''.

Primatelj ovih šaljivih čestitki bio je Konstantin II, posljednji kralj Grčke. On je bio bratić princa Philipa, a obojica su potomci grčkog kralja Georgea I.

I princ Phillip i princeza Diana bili su kumovi princu Philipposu od Grčke i Danske, najmlađem sinu Konstantina II. i Anne-Marie od Danske koji je rođen 1986.

Međutim, nikome nije jasno kojim ih je povodom Diana slala.

''Razlog slanja ovih čestitki, osim kao zabava, nije jasan jer čestitke ne slave rođendan, Božić ili krštenje'', rečeno je.

''Diana je sigurno vidjela ove čestitke i pomislila na Konstantina prije nego što ih je kupila i poslala, vjerojatno inspirirana razgovorom koji su vodili na nekom društvenom okupljanju.''

Čestitke se prodaju među ostalim kraljevskim suvenirima u aukcijskoj kući, a očekuje se da će se čestitke prodavati između 3000 i 5000 funti.

