Fanovi Eurosonga ljutiti zbog promjene u najvažnijem dijelu večeri: ''Ovo je pogrešno, kako su ovo odobrili?''

Fanovi Eurovizije uočili su nove promjene kod proglašenja finalista, a one im se baš i nisu svidjele sudeći po reakcijama na društvenim mrežama.

Fanovi Eurovizije na fotografijama s generalnih proba uočili su novu promjenu koja im se baš i nije svidjela.

Naime, kod proglašenja izvođača koji idu u finale, oni se ne bi nalazili u svom green roomu kao do sada već bi stajali na stepenicama na pozornici.

Društvene mreže potom su preplavili komentari fanova koji su ljutiti na ovaj novitet, a ovo su neki od komentara.

"Imat će ekran podijeljen na 6 dijelova dok budu sproglašavali posljednjeg finalista? To znači da ćemo vidjeti 5 razočaranih lica u isto vreme, ma naporosto sjajno", "Ovo je pogrešno, kako su odobrili ovo?", "Ne želimo X faktor, već Euroviziju", neki su od objava na Twitteru.

OMG they have a 6 way split screen for the last qualifier! So we get to see 5 countries disappointment all at once, that's great 🙄🤦🏻‍♂️😑