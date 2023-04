On je najpoznatiji svjetski glumac za kojeg nikad niste čuli, a glumio je u više od 100 filmova!

Dijelio je ekran s Ryanom Reynoldsom i pojavio se kao statist u ''Teoriji velikog praska'', a njegovo ime i dalje nitko ne zna, evo tko je osoba koju se morali barem negdje vidjeti.

U svjetski poznatim filmovima i serijama uvijek u prvi plan dolaze glavni glumci i sporedne uloge koje se pojavljuju na filmskim ekranima, a rijetko tko se u tom trenutku sjeti velike grupe statista koja također sudjeluje na svakom filmu i krasi pozadinu scena.

Jedan od glavnih holivudskih statista koji iza sebe ima već bogatu karijeru je i ovaj muškarac kojeg možete vidjeti u našoj galeriji.

No unatoč tome što je krasio velika platna u desecima hit filmova otkako je ostavio trag u Hollywoodu ranih 2000-ih, glumac Jesse Heiman još uvijek nije poznato ime pa je stoga nazvan ''najvećim statistom na svijetu''.

S više od 100 glumačkih uloga, Heiman je glumio različite pozadinske likove u filmovima u kojima glume Jason Biggs, Ryan Reynolds i Toby Maguire, a često dobiva ulogu srednjoškolca.

Pojavio se i u ''Teoriji velikog praska'' i ''Zaustavljenom razvoju'', čak je ljubio i supermodela Bar Refaeli u zloglasnoj reklami za GoDaddy Super Bowl.

A evo koje su neke od njegovih najvažnijih uloga.

Uloga: Učenik sviranja glazbenih instrumenata

Godine 2001. Heiman je glumio studenta sviranja u ''Američkoj piti 2'', nakon što je otišao u Hollywood kako bi nastavio karijeru na velikom platnu.

Njegov cimer ga je nagovorio da postane pozadinski glumac nakon što je izgubio posao, a njegova velika pobjeda bila je biti je svirač trombona u nastavku ''Američke pite'' iz 2001. godine.

U filmu se Heimana može vidjeti kako vježba svoj instrument dok sjedi na otvorenim stražnjim vratima školskog autobusa.

Godinu dana kasnije, Heiman se pojavio uz Ryana Reynoldsa u komediji ''Van Wilder''. Glumac u pozadini igra studenta na kauču i samo se kratko pojavljuje u komediji.

Dobivši više uloga u 2002., Heiman je uspio ući u Marvelov svijet u poznatoj filmskoj adaptaciji ''Spider-Mana'' s Tobyjem Maguireom u glavnoj ulozi.

Protagonist Peter Parker je maltretiran u školi i koristi svoje moći pauka kako bi dobio prednost, dok Heiman izgleda šokirano u pozadini iza glumice Kirsten Dunst.

Heiman je također dobio pozadinsku ulogu u biografskoj drami ''Catch Me If You Can'' iz 2002. u kojoj glume Leonardo DiCaprio i Tom Hanks.

Dok je zvijezda ''Titanica'' DiCaprio glumio prevaranta Franka Abagnalea, Heiman se vidi u pozadini još jedne učionice, kako gleda u protagonista.

Kasnije, 2008., Heiman dobiva vjerojatno jednu od njegovih najznačajnijih pozadinskih uloga, glumeći člana publike u rom-comu ''Forgetting Sarah Marshall''. U filmu glume Jason Segel i Kristen Bell te Mila Kunis i Russell Brand.

Segelov lik Peter potajno radi na mjuziklu o Drakuli koji konačno oživljava, a Heiman glumi člana publike koji gleda slavnog vampira.

Za sve ljubitelje znanosti, Heiman bi mogao biti poznato lice nakon pet pojavljivanja u popularnoj komediji ''The Bing Bang Theory'' koja je prvi put emitirana u veljači 2008.

Prva uloga statista u seriji bila je kao jedan od prijatelja Wila Wheatona u epizodi ''The 21-Second Excitation''.

Također se pojavio kao jedan od gostiju na Howardovoj momačkoj večeri, sjedeći pored Captaina Sweatpantsa u epizodi ''The Stag Convergence''.

Kasnije je glumio jednog od štrebera u prodavaonici stripova na Valentinovo epizodi ''The Tangible Affection Proof''.

Vrativši se srednjoškolskim ulogama, Heiman je glumio studenta Harvarda u biografskoj drami iz 2010. ''The Social Network''.

U filmu, čija je radnja smještena na Sveučilište Harvard i u kojem glume Jesse Eisenberg i Andrew Garfield, Heiman glumi jednog od učenika u učionici.

Prema Uniladu, kada se Heiman ne pojavljuje u pozadini nekih od najomiljenijih holivudskih filmova i emisija, on radi kao vozač Lyfta, američkog taksija, što mu osigurava dobar sekundarni prihod i u čemu jako uživa.

