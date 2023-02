Affleckov očajni izraz lica postao je hit na društvenim mrežama: ''Pomozite čovjeku, pogledom traži vrata za izlaz!''

Večer Grammyja je iza nas, a par kojeg su svi jedva čekali vidjeti bili su Jennifer Lopez i Ben Affleck koji je dobro nasmijao gledatelje.

Večer dodjele nagrade Grammy je iza nas, a jedan od parova kojeg su gledatelji jedva čekali vidjeti bili su Jennifer Lopez i Ben Affleck.

Iako svježe vjenčani golupčići nisu prošetali crvenim tepihom, sva pozornost bila je na njima dok su sjedili s ostalim poznatim osobama na ovoj gala večeri.

A simpatije publike dobio je Ben Affleck koji je svojim izrazima lica nasmijavao gledatelje.

Ubrzo je postao i hit na društvenim mrežama.

Dok se kamera kretala prema paru, činilo se da se JLo lijepo zabavlja. Ben, međutim, nije bio toliko oduševljen.

A gledatelji su ga brzo iskoristili za memeove.

Jedan je napisao: "Ben Affleck bi radije bio bilo gdje drugdje nego u prvom redu na dodjeli Grammyja 2023."

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1