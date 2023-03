Ivana Kindl ispričala kako je trajao njen glazbeni put pa otkrila: ''Jednog dana Jacques i ja možda otvorimo hotel za mace''

Pet puta je nominirana za poznatu glazbenu nagradu Porin, a dva puta ga je i osvojila. Simpatična i draga, pomalo i sramežjiva, a čim primi mikrofon u ruke iz nje izvire diva svjetskog glasa. To je Ivana Kindl koja nas uvijek oduševljava odličnim izvedbama. U TOP MUSIC DESKU TOP RADIJA otvorila se voditeljici Gini Damjanović kojoj je ispričala svoj glazbeni put, kada je postala svjesna svog glasa i talenta, ali i zašto joj je aktualni album ' Put ka sebi' najosobniji do sada.

Puno glazbenih priznanja stoji iza rada poznate glazbenice. Iako je, kako je priznala, bila dosta sramežljiva kao mala, svog talenta postala je svjesna već s 15 godina.

''Kad je trebalo ići u glazbenu na zbor, došla bih pred učionicu, vidjela hrpu ljudi i vratila se kući. Međutim, kad sam s 15 godina otkrila Mariah Carey, njezin glas koji me toliko obuzeo, probala sam pjevati uz nju i shvatila sam da mogu sve što može i ona. Onda je samopouzdanje počelo rasti. Od trena kada sam to osvijestila, svaki dan vježbala uz svoje omiljene pjevačice i radila na glasu. Otkrila sam samu sebe. Postala sam svjesna da sam jako dobra.''

Selidbom u Zagreb, nastupala je u kultnim zagrebačkim klubovima. Istaknula je da joj je njezin put bio baš pravi put kojim je trebala ići. Podijelila je i par savjeta mladima:



''Najvažnije je kad osvijestiš tu želju za bavljenje glazbom. Prva i osnovna stvar je da počneš raditi na sebi. Normalan put bi bio pjevati doma, a ako imaš prilike otići i na satove pjevanja. Za iskustvo su najvažniji nastupići, kako sam počela i ja, Matija Cvek i mnogi drugi – u kafićima. Počneš u kafićima, stječeš iskustvo, tako sam i ja svoje stjecala u Požegi u kafićima, a kad sam došla u Zagreb to su bili klubovi."

Ivana je ostvarila i glazbenu suradnju s mladim glazbenikom Ericom. O tome misli li da bi trebalo biti više suradnje između mladih glazbenika i onih starijih, iskusnijih, rekla je:

''Mislim da je bitno zadržati mladenački duh i onda nije problem surađivati s mlađim generacijama. To radi i Josipa Lisac, surađuje s mladima jer ju zanima to nešto novo. Tako i mene uvijek zanima neki novi pristup. Eric je idealan, svidio mi se od prve kad sam ga poslušala. Poželjela sam duet s njime koji nam se ostvario. Vanna je jedna od kolegica, mojih uzora, koja je baš davala šansu mladima..''

U glazbenim počecima, glazbenica je otkrila i tko joj je prvi dao šansu kao mladoj umjetnici:

''Mislim da je prva bila baš Vanna, što mi je jako drago jer je ona moj uzor. Mene i Jacquesa je u tandemu često zvala da joj budemo gosti.''

''Put ka sebi'' Ivanin je aktualni album koji je ujedno i najosobniji do sada. Jednom prilikom, poznata glazbenica je rekla da je konačno shvatila da pojedinci ne mogu mijenjati okrutan svijet, ali da mi sami možemo mijenjati sami sebe.

''Pa da. Na to nas nitko ne upozori. To se najčešće dogodi na prijelazu iz mlađih godina u srednje. Put koji sam prošla stvarno je dugo trajao i sad mogu na temelju jedne rečenice koju osoba izrekne detektirati i na temelju izraza lica prepoznati da prolazi to što sam i ja. To je teško za opisati, a nitko nas ne upozori. Osobito ako si senzibilac, empata kao ja. Stvarno sam nosila ružičaste naočale, sve sam idealizirala. To je jedna krajnost. Ne valja biti ni jedna ni druga krajnost – treba biti neki balans.'', rekla je Ivana kojoj se ulaskom u tridesete godine, kako je objasnila, polako otvorila svijest gdje je shvatila da svijet nije onakvim kakvog ga je zamišljala:

''Kako sam veliki empata, onda sam i energetski pala. Nekakva tuga se svalila na mene – kako je svijet tako okrutan? Nisam to tako zamišljala..razne emocije se miješaju. Prvo dođe razočaranje, zatim tuga pa ljutnja, frustracija. Moraš sve te emocije proći, to je pravo putovanje ka sebi da bi lagano došao ka sebi, nekom svom miru. Kad se pomiriš sa sobom i pomiriš se i sa svijetom, onda uspiješ pronaći ispušne ventile, nešto što te ipak zadržava tu, nešto za što se boriš. Stvarno je bilo gadnih momenata, dugo je trajalo. Ali kad pronikneš duboko i odbaciš ego u smislu zavisti, ljubomore, negativnih emocija – kada ti takve misli nisu u glavi, to je super put. Onda je dio tereta stvarno prevaljen. Zbilja treba imati jako puno snage za prolaziti taj put. To nije lako i prolaze ga više manje svi. Mnogi se nikad ne osvijeste, ali zapravo je najvažnije proniknuti duboko u sebe – e onda tu kreću promjene.''

Glazbenica ne krije ljubav koju gaji prema svojim kućnim ljubimcima. U slobodno vrijeme spašava mace i želja joj je s kolegom Jacquesom Houdekom otvoriti i hotel za mace.

''Jacques me nagovara da mi to skupa otvorimo. Moramo sjesti i dobro to isplanirati. Jacques isto ima doma životinje i shvatio je koliko je to genijalno. Tko zna – jednog dana Jacques i ja možda otvorimo hotel! Do tada spašavam mace koliko mogu. Sav život podređujem njima'', rekla je Ivana.

Ostatak pogledajte na linku.